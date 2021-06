Gute Nachrichten für alle, die ihre Steuererklärung noch nicht erledigt haben: Am Prime Day ist bei Amazon die beliebte, einsteigerfreundliche Steuersoftware Taxman 2021 zum besonders günstigen Preis erhältlich. Bei GIGA findet ihr alle Informationen zu dem Angebot.

Taxman 2021 am Amazon Prime Day zum Tiefpreis erhältlich

Wer eine Steuerklärung anfertigen muss, kann sich mit einer guten Steuersoftware das Leben wesentlich leichter machen und oft auch mehr Steuern sparen. Taxman 2021 ist eine bekannte und beliebte, besonders einsteigerfreundliche Steuersoftware, die am Prime Day für nur 15,99 Euro erhältlich ist, was einer Ersparnis von 43 % entspricht. Das Programm liegt als Download-Version vor, nach dem Kauf erhaltet ihr den Lizenzcode per E-Mail. Taxman 2021 ist für die Betriebssysteme Windows 8 und Windows 10 geeignet.

Taxman 2021: wer profitiert von der Steuersoftware?

Taxman 2021 ist gut für Einsteiger geeignet, die trotzdem das Maximum an Ersparnis aus ihrer Steuererklärung herausholen wollen. Das Programm zeichnet sich durch eine einfach gehaltene Bedienung sowie eine übersichtliche Oberfläche aus und bietet jede Menge Tipps und Hilfsstellungen an.

Zu den Hilfestellungen gehört die dynamische Ausfüllhilfe, außerdem kann auf Wunsch der integrierte Steuerprüfer eingeblendet werden. Mit diesem sieht man direkt bei der Eingabe, ob diese fehlerhaft oder unvollständig ist.

Taxman 2021 berücksichtigt auch steuerliche Änderungen, die sich durch die Corona-Krise ergeben haben. Weiterhin ist mit dem Programm ein direkter Import von Daten des nicht mehr unterstützten ElsterFormular möglich.

Natürlich kann die Steuererklärung nach Fertigstellung per Elster direkt an das Finanzamt gesendet werden, euch stehen aber auch umfangreiche Optionen für deren Ausdruck zur Verfügung. Der integrierte Belegmanager ermöglicht euch außerdem eine komfortable Verwaltung eurer Belege.