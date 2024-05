Techno Viking Heute: Wo ist der Raver der Fuckparade?

Eine Internetlegende ist im Jahre 2000 auf den Straßen Berlins geboren. Mit seinem langen, blonden Bart und Tanzmoves hat sich der Techno Viking im Internet verewigt – doch das nicht unbedingt freiwillig. Wo ist der Techno Viking heute und wer steckt hinter der Kultfigur?

Der Techno Viking ist ein Mann, der auf der Fuckparade in Berlin im Jahr 2000 gefilmt wurde. In dem ungefähr vier Minuten langen Video seht ihr eine Frau mit blauer Perücke, die zu den Techno-Beats tanzt, bis sie von einem scheinbar angetrunkenen Mann angerempelt wird. Keine Sekunde später tritt schon der Wikinger auf die Bildfläche, packt den Mann und redet kurz auf ihn ein. Mit einem mahnenden Zeigefinger weist er ihm den Weg, weg von der tanzenden Truppe.

Der Blickkontakt wird auf den rempelnden Mann gehalten, der mittlerweile aus dem Bildausschnitt verschwunden ist, bis der Techno Viking anfängt zu der Musik zu tanzen. Diese kommt von dem Wagen, der die Parade anführt und von dem aus das Video gefilmt wird.

Mit seinen Bewegungen und strengem Blick ist der Techno-Liebhaber zu einer waschechten Kultfigur geworden. Zahlreiche Parodien existieren von dem Mann in Shorts und ohne T-Shirt und die Frage nach seiner Identität wächst.

Der Mann hinter der Kamera ist Matthias Fritsch, der das Video 2006 auf YouTube hochgeladen hat. Unter dem Namen „Kneecam No.1“ gelang es dem Video, bis 2013 rund 40 Millionen Views auf verschiedenen Plattformen zu sammeln.

Aus dem Mysterium Techno Viking ist nach der Veröffentlichung des Videos eine Dokumentation über das Phänomen einer Internetkultfigur entstanden, die sich auch mit den Persönlichkeitsrechten im Internet auseinandersetzt.

Was macht der Techno Viking heute?

Anders als viele andere Internetgrößen, ist der Techno Viking nie an die Öffentlichkeit gegangen. Ganz im Gegenteil sogar – im Winter 2009 meldete sich der Anwalt des Mannes bei Matthias Fritsch. Das Video soll nicht mehr verbreitet werden. Fritsch editierte sein Video, indem er Kommentare über das Material legte. Zu sehen war der Techno Viking jedoch noch immer und auch das „Technoviking Archiv“ war noch aktiv.

Vier Jahre später, 2013, schaltete sich das Berliner Landgericht ein, das sich einer Unterlassung der Verbreitung des Videos annahm. Die endgültige Entscheidung war im Sinne des Klägers, denn dem Techno Viking stand die Unterlassung des Videos und der Merchandise-Artikel zu. Dieser habe nämlich weder einer Veröffentlichung zugestimmt noch wollte er zu irgendeinem Zeitpunkt eine Person im öffentlichen Interesse sein. Das Urteil des Landesgerichts ist einsehbar, allerdings wird in diesem der Name des Techno Viking geschwärzt.

Über die Jahre hinweg gab es immer wieder Personen, die behauptet haben, der tanzende Mann aus dem Video zu sein – doch keine von diesen Behauptungen hat sich als wahr herausgestellt. Auch wurde der Name Gunther Ackermann häufig in Verbindung mit dem Raver gebracht.

Gunther Ackermann, der angebliche Techno Viking, soll heute Biologe sein, am Rand von Berlin und mit seinem Ehepartner Steven leben – dem rempelnden Mann aus dem Video. Die von der „Waterford Whispers News“ geschriebene Reportage ist jedoch reine Satire und hat keine wahren Anhaltspunkte. Wer also der Techno Viking ist, ist unbekannt. Was jedoch bekannt ist, ist dass er anscheinend kein Interesse daran hat die Legende der Internetkultfigur auszuleben und seine Privatsphäre stattdessen genießen will.

Die Lieder zu denen der Techno Viking tanzt

Die Techno-Musik, zu der der Techno Viking auf den Straßen Berlins getanzt hat, wurde über Jahre hinweg von aufmerksamen Fans gesucht und schlussendlich auch gefunden. Insgesamt werden zwei Songs im Originalvideo gespielt:

