Lange hat es gedauert, doch inzwischen stehen sowohl der offizielle Name als auch der Release-Zeitpunkt vom Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild fest. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, so der Name, könnt ihr euch bereits vorbestellen und so sicherstellen, dass ihr von Anfang an dabei seid.

Zelda: Tears of the Kingdom jetzt bei Amazon vorbestellen

Bereits seit 2019 verfolgen Spieler alle Neuigkeiten zum Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nachdem verschiedene Teaser Millionen von Fans anlockten, ist inzwischen bekannt, dass das Spiel den Namen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom trägt und voraussichtlich am 12. Mai 2023 erscheint.

Wenn ihr das Spiel vom ersten Tag an genießen möchtet, könnt ihr es euch jetzt schon bei Amazon vorbestellen (jetzt bei Amazon ansehen). Derzeit wird als Preis 69,99 Euro angegeben. Es ist unwahrscheinlich, dass sich an dem Preis noch etwas tut. Sollte dieser sich aber zum Vorteil von euch entwickeln, werdet ihr informiert.

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom kommenden Spiel:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Reveal-Trailer

Nähere Informationen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Im jüngst veröffentlichten Trailer zum kommenden Switch-Spiel wird deutlich, dass ihr euch in der Fortsetzung wohl zwischen zwei Welten bewegt. Eine schwebende Plattform wird eine große Rolle spielen und das Spiel so noch abwechslungsreicher machen. Auf dem Boxart entdeckt man die Hauptfigur Link über den Wolken von Hyrule.

Zur offiziellen Story ist bisher noch nicht viel bekannt, Fan-Theorien machen allerdings schon seit einer Weile die Runde. So möchte ein Spieler einen Hinweis in einem älteren Trailer entdeckt haben. Dort spielt die Musik ab der 51-Sekunden-Marke rückwärts. Spielt man das Stück dann erneut rückwärts ab, klinge es ihm zufolge wie die Musik, die während der alten Prophezeiung in Breath of the Wild spielt. Bedeutet das, dass Ganon zurückkehrt? Das werden wir dann spätestens ab 12. Mai 2023 erfahren.