Top-Deal bei Aldi: Spiegelteleskop von Bresser zum halben Preis

Falls ihr schon immer mal die Sterne aus nächster Nähe beobachten wolltet, bietet euch der Aldi-Onlineshop gerade die ideale Gelegenheit dazu. Ihr bekommt dort aktuell ein Spiegelteleskop ganze 50 Prozent reduziert.

Spiegelteleskop von Bresser bei Aldi stark reduziert

Ihr seid ganz neidisch auf Astronauten und wolltet den Mond schon immer mal so nah wie möglich sehen? Dazu müsst ihr nicht unbedingt zur NASA, ein gutes Teleskop kann euch da schon helfen. Allerdings sind hochwertige Modelle oft ziemlich teuer. Für den Gebrauch zu Hause reicht jedoch in der Regel ein Einsteigermodell aus. So eins gibt es jetzt im Aldi-Onlineshop stark reduziert. Dort bekommt ihr das Teleskop „Space Explorer MC“ von Bresser für 299 Euro statt 599 Euro UVP (im Aldi-Onlineshop ansehen). Der Preisvergleich zeigt, dass andere Händler über 100 Euro mehr verlangen, es handelt sich also um einen absoluten Top-Deal.

Das kann das Spiegelteleskop aus dem Aldi-Onlineshop

Das Teleskop „Space Explorer MC 127/1900“ von Bresser ist ideal für alle, die sich für Astronomie und Naturbeobachtung interessieren. Mit einer 127-mm-Öffnung sammelt es 330 Mal mehr Licht als das menschliche Auge, was es ideal für die Beobachtung von Planeten, Sternen und Deep-Sky-Objekten macht. Die äquatoriale Montierung ermöglicht eine leichte Ausrichtung, selbst für Anfänger.

Egal, ob ihr Profi-Astronomen oder Hobby-Weltraumforscher seid, dieses Cassegrain-Teleskop bietet beeindruckende Vergrößerungen von bis zu 250-facher Stärke. Im Lieferumfang enthalten ist eine Smartphone- bzw. Kamera-Halterung, mit der ihr eure schönsten Bilder verewigen könnt. Durch seine kompakte Größe kann man das Teleskop und das höhenverstellbare Aluminiumstativ auch mobil nutzen, um zum Beispiel der Lichtpollution der Großstadt etwas aus dem Weg zu gehen.

Beachtet allerdings, dass ihr niemals direkt in die Sonne oder in ihre Nähe schauen solltet, da dabei die Gefahr bestehen könnte zu erblinden.

