Schicke Handys mit allen Schikanen müssen nicht mehr die Welt kosten – vor allem, wenn man in Verbindung mit einem Tarif noch günstiger an sie kommt. Blau.de hat gerade ein Knaller-Angebot fürs Oppo A54. Wir verraten, was der Tarif beinhaltet und warum er sich lohnt.

Top-Tarif: Oppo A54 + Allnet-/SMS-Flat & 10 GB LTE

Der Handy-Hersteller Oppo ist bei uns noch nicht so bekannt, gehört aber zu den weltweit ganz Großen. Die Schwesterfirma von OnePlus ist bekannt für Smartphones der Mittelklasse mit Style-Faktor und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dazu gehört auch das erst im Mai 2021 vorgestellte Oppo A54. Es läuft mit dem Achtkern-Prozessor Snapdragon 480, wird mit Android-11-Betriebssystem geliefert, hat 64 GB internen Speicher (erweiterbar per microSD-Karte), 4 GB RAM, eine 16-MP-Selfiecam und eine 48-MP-Hauptkamera auf der Rückseite. Zu den Highlight-Features zählen außerdem das schnelle 6,5-Zoll-LC-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz für seidensanfte Animationen sowie der große 5.000-mAh-Akku, mit dem selbst Handy-Addicts über den Tag kommen dürften. Für die Preisklasse ebenfalls ungewöhnlich ist das verbaute 5G-Modul, mit dem ihr für die Zukunft gerüstet seid.

Im Onlineshop von Blau.de gibt es das Oppo A54 im Vertrag für günstige 14,99 Euro im Monat.

Oppo-Smartphone mit Tarif im o2-Netz zum Schnäppchenpreis

Wir haben uns die Tarif-Details genauer angesehen und für euch nachgerechnet.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Blau Allnet XL

Netz: o2

10 GB LTE (bis 25 MBit/s Download , bis 11,2 MBit/s Upload; nach Verbrauch des Inklusivvolumens 64/64 KBit/s)

(bis , bis 11,2 MBit/s Upload; nach Verbrauch des Inklusivvolumens 64/64 KBit/s) Allnet- und SMS-Flat in deutsche Handynetze und ins dt. Festnetz

in deutsche Handynetze und ins dt. Festnetz EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, Kündigungsfrist bis 3 Monate vor Vertragsende

Folgende Kosten erwarten euch

Grundgebühr: 24 × 14,99 Euro im Monat

im Monat Einmalige Zuzahlung für das Smartphone: 1 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

= 365,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Wenn ihr selber nachrechnen möchtet, haben wir folgendes Video für euch vorbereitet:

Oppo A54 im günstigen Tarif-Bundle: Warum sich das Angebot lohnt

Das Oppo A54 5G Smartphone kostet im Einzelkauf laut idealo.de aktuell mindestens 210,90 Euro im regulären Onlinehandel.

Zieht man diesen Hardware-Wert von den 365,75 Euro Gesamtkosten (Basiskosten nach 24 Monaten) für den Tarif ab, bleiben noch 154,85 Euro übrig. Das bedeutet, dass ihr effektiv für den Tarif nur 6,45 Euro pro Monat bezahlt. Zum Vergleich: Als SIM-only-Variante kostet der Tarif 9,99 Euro im Monat.

Wer also auf der Suche nach einem preisgünstigen, aber dennoch zuverlässigen Smartphone-Tarif-Bundle ist, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

Obligatorische Erinnerung: Vergesst auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr, obwohl ihr das Gerät bereits abbezahlt habt und kostet weiterhin 14,99 Euro im Monat.