Wenn ihr auf der Suche nach einem Top-TV zum guten Preis seid, solltet ihr euch das aktuelle Angebot bei Otto genauer ansehen. Dort bekommt ihr einen 55 Zoll großen LED-Fernseher von LG mit 120 Hz Bildwiederholrate und modernsten HDMI-2.1-Anschlüssen zum Schnäppchenpreis. Wir verraten die Details.

Otto verkauft 55 Zoll LG-Fernseher mit 120 Hz für nur 599 Euro

Otto bietet immer wieder Smart-TVs mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis an und aktuell gibt es einen LED-TV von LG, der es vor allem hardwaremäßig in sich hat: Der LED-TV von LG verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 139 cm, eine Bildwiederholrate von 120 Hz, einen schnellen Alpha7-Gen4-Prozessor und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, was ihn besonders für Gamer interessant macht. Bei Otto bekommt ihr ihn gerade für nur 599 Euro (bei Otto anschauen), normalerweise müsst ihr für einen Fernseher mit solchen Spezifikationen deutlich mehr bezahlen.

Was taugt der LG-Fernseher? Die Spezifikationen im Überblick

Der LG 55NANO889PB kann im Prinzip alles, was ein moderner Smart-TV können muss. Der internetfähige Smart-TV greift auf den LG App Store zu, um Streamingdienste und Anwendungen herunterzuladen, beliebte Apps wie Netflix

und YouTube sind aber bereits vorinstalliert. Gesteuert werden kann er über den Google Assistant, Alexa und der Magic Remote-Fernbedienung. Mit dem Internet verbindet er sich per WLAN oder LAN.

Der Fernseher verfügt über ein 55-Zoll-Panel mit 4K-Auflösung und HDR 10 für ein optimiertes Bild. Auffallend ist ebenfalls der sehr breite Blickwinkel – ideal, um mit Freunden oder Familie zu schauen. Mit dem Triple-Tuner könnt ihr auch klassische Fernsehsender empfangen. Anschlüsse sind ebenfalls reichlich vorhanden: Insgesamt 4 HDMI- und 3 USB-Anschlüsse sollte Gamer und Blu-Ray-Fans ausreichen.

Lediglich die Soundqualität kann in dem sehr schmalen Gehäuse nicht seine volle Kraft entwickeln, bleibt aber ausreichend. Wer Wert auf einen kräftigeren Sound legt, kann über eine Soundbar nachdenken, um den ansonsten sehr guten TV weiter aufzuwerten.

LG LCD-LED Fernseher mit 55 Zoll Statt 1.149 Euro UVP: Der 55-Zoll große LED-TV von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildauflösung von 120 Hz & 2x HDMI-2.1-Anschlüsse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2022 14:57 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).