Überraschung bei Stiftung Warentest: Der beste Bürostuhl ist drei Jahre alt

Immer mehr Menschen arbeiten ganz oder teilweise im Home-Office. Ein guter Bürostuhl ist hier das A und O, damit der Rücken nicht leidet. Die Stiftung Warentest hat 9 Bürostühle unter die Lupe genommen und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

Bürostühle im Test: Stiftung Warentest empfiehlt ältere Modelle

Testsieger ist der Home Worx Office 95 von Höffner. Er kommt auf ein Ergebnis von „Gut (2,5).“ Der Höffner-Stuhl punktet zwar bei Robustheit und Sicherheit, schneidet beim Sitzkomfort aber nur befriedigend ab (Quelle: Stiftung Warentest).

Deshalb empfehlen die Warentester alternativ einen Bürostuhl aus dem letzten Test von 2021: den Nowy Styl Navigo. Der sei „billiger und besser als der beste Stuhl des aktuellen Tests“, lautet das Urteil. Den Nowy Styl Navigo gibt es aktuell für unter 300 Euro (jetzt bei Büroshop24 ansehen). Laut Preisvergleich ist das der Bestpreis unter großen Shops.

Zweitplatzierter im aktuellen Test ist der Ikea Järvfjället, der mit „Befriedigend (3,2)“ bewertet wird. Seine Vorzüge liegen in der Ergonomie, bei Handhabung und Sicherheit gibt es aber noch Nachholbedarf. Insbesondere die kleinen Bodenrollen erschweren laut Stiftung Warentest die Beweglichkeit.

Auf Platz 3 mit einer Bewertung von „Befriedigend (3,3)“ landet der Every Interior Edition #07 von Interstuhl. Ergonomie und Sicherheit gehören zu seinen Stärken, Abzüge gibt es hingegen bei den Schadstoffen.

Tipps für das richtige Sitzen

Für das richtige Sitzen hat die Stiftung Warentest einige Tipps parat. So sollte etwa die Höhe der Armlehne so eingestellt sein, dass die Ellbogen einen 90-Grad-Winkel erreichen. Eine zu hohe oder niedrige Sitzposition schadet. Die Sitzhöhe sollte so eingestellt sein, dass die Fußsohlen vollständigen Bodenkontakt haben. Regelmäßiges Bewegen auf dem Bürostuhl und Zurücklehnen kann außerdem dabei helfen, Rückenschmerzen und Haltungsschäden vorzubeugen.