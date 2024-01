Überzeugt auch Stiftung Warentest: Lidl verkauft eine gute Mikrowelle für 49,99 Euro

Wer auf der Suche nach einer günstigen Mikrowelle ist, die auch qualitativ überzeugen kann, findet aktuell bei Lidl das passende Angebot. Für 49,99 Euro verkauft der Discounter ein Modell von Silvercrest, das auch die kritischen Experten der Stiftung Warentest überzeugen konnte.

Lidl verkauft Silvercrest-Mikrowelle für 49,99 Euro

Mit der Note „Gut (2,5)“ wurde die Mikrowelle von der Stiftung Warentest bewertet. Lidl verkauft die Mikrowelle mit 17 Liter Garraum-Volumen aktuell für 49,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen). Hinzu kommen noch Versandkosten von 5,95 Euro. Wer sich die sparen will, kann sich die Mikrowelle ab dem 1. Februar 2024 auch direkt in der Filiale kaufen. Prüft jedoch am besten zuvor online, ob die Mikrowelle im Lidl eurer Wahl noch auf Lager ist.

SILVERCREST KITCHEN TOOLS Mikrowelle »17l SMW 700 D3«, mit Timer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.01.2024 12:44 Uhr

Die Silvercrest-Mikrowelle eignet sich zum Auftauen und Erhitzen von Speisen. Insgesamt sechs verfügbare Leistungsstufen gibt es, die von 150 Watt bis 700 Watt gehen. Empfindliche Lebensmittel können so auf einer niedrigeren Stufe gegart werde, andere auf einer höheren. Der Glas-Drehteller gewährleistet die gleichmäßige Erwärmung.

Bedient wird die Mikrowelle über zwei komfortable Drehregler, mit denen sich Leistungsstufe und Zeit einstellen lassen. Die Dauer kann von 0 bis 30 Minuten individuell eingestellt werden. Ist der Garvorgang abgeschlossen, ertönt ein Endsignal.

Bei der Stiftung Warentest hat die Silvercrest-Mikrowelle hervorragend abgeschnitten und wurde als Preistipp empfohlen. „Wer aufs Display verzichten kann, wählt die gute und günstige Lidl Silvercrest“, lautet das Lob der Experten (Quelle: Stiftung Warentest).

Alles, was man über Lidl wissen sollte:

Für wen lohnt sich die Mikrowelle bei Lidl?

Der Preis von Lidl ist attraktiv. Günstiger als beim Discounter gibt es dieses Modell von Silvercrest aktuell nirgends. Mit ihren vielen Leistungsstufen bietet sie Flexibilität beim Auftauen und Erhitzen, die Drehregler ermöglichen eine leicht verständliche Bedienung ohne unnötigen technischen Schnickschnack. Wer eine unkomplizierte Mikrowelle sucht, die vielseitig ist und trotzdem nicht den Geldbeutel sprengt, kann hier zugreifen.

