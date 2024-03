Unter 60 €: Aldi verkauft 4-in-1-Drucker von HP zum Bestpreis

Wer Bedarf an einem günstigen Multifunktionsdrucker fürs Home Office hat, wird bei Aldi fündig: Dort ist derzeit ein All-in-One-Gerät fürs Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit Tintenstrahl-Technologie vom Hersteller HP im Angebot. Wir verraten, für wen sich der Deal lohnt.

All-in-One-Drucker von HP günstig bei Aldi

Den Multifunktions-Tintenstrahldrucker mit 4-in-1-Technologie (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) HP DeskJet 4110e bekommt ihr bei Aldi für schlappe 59,99 Euro (Angebot bei Aldi ansehen). Laut Preisverlauf ist dies der günstigste Preis, zu dem das Gerät jemals zu haben war. Auch aktuell verlangen andere Händler mindestens 15 Euro mehr.

HP DeskJet 4110e All-in-One-Drucker

Was kann der Multifunktionsdrucker von HP?

Mit dem HP DeskJet 4110e könnt ihr drucken, kopieren sowie mobil faxen und scannen. Durch die Tintenstrahl-Technologie liefert das Gerät eine gute Performance und Effizienz beim Verbrauch von Tinte. Außerdem habt ihr über HP Instant Ink die Möglichkeit, sechs Monate lang kostenlos Tinte zu beziehen.

Der HP-Drucker kann per WLAN und HP-Smart-App mobil gesteuert werden und durch die manuelle Duplex-Druck-Technik beherrscht das Gerät beidseitigen Druck, wodurch ihr Papier sparen könnt. Weiterhin arbeitet das All-in-One-Gerät schnell und schafft bis zu 8,5 gedruckten Seiten pro Minute in Schwarzweiß und bis zu 5,5 Seiten pro Minute in Farbe. Außerdem unterstützt der Drucker AirPrint, DualBand-WiFi sowie Bluetooth 4.2 und ist HP+-kompatibel.

Für wen lohnt sich der Drucker von HP?

Der 4-in-1-Drucker von HP lohnt sich für jeden, der ein preiswertes und doch leistungsstarkes All-in-One-Gerät fürs Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen benötigt. Praktisch ist auch die Möglichkeit des kabellosen Betriebs mit WLAN und der HP-Smart-App. Zu diesem günstigen Preis ist der HP DeskJet 4110e fürs Home Office auf jeden Fall empfehlenswert.

HP DeskJet 4110e All-in-One-Drucker jetzt ab 59,99 € bei Aldi

