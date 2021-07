Saturn feiert in der aktuellen Aktion die Liebe zu den eigenen 4-Wänden und den Urlaub zu Hause. Mit dabei sind etliche Küchengeräte, Ventilatoren, Kaffeevollautomaten und vieles mehr. Wir haben Preise verglichen und verraten, welche Angebote sich tatsächlich lohnen.

Saturn feiert „Urlaub zu Hause“ mit etlichen Home-Gadgets

Auch wenn wir die gröbste Zeit der Pandemie hoffentlich hinter uns haben, möchten viele noch nicht allzu große Sprünge machen, was den Urlaub angeht. Warum also die eigenen 4-Wände nicht schöner machen, wenn wir unseren Urlaub schon dort verbringen? In der aktuellen Aktion „Urlaub zu Hause“ bei Saturn gibt es wieder etliche Rabatte zu entdecken. Wir haben Preise verglichen und präsentieren im Folgenden wirklich nur die besten Angebote.

Saturn Aktion: Diese Angebote lohnen sich wirklich

Beats Powerbeats In-Ear Kopfhörer für 115 Euro (statt 149,95 Euro): Beliebter Bluetooth-Kopfhörer von Beats mit bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit.

Beats Powerbeats High Performance, In-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz

KitchenAid Handmixer für 84,99 Euro (statt 112,99 Euro): Ein 85-Watt starker Handmixer der beliebten Marke KitchenAid. Er verfügt über 9 elektronisch geregelten Geschwindigkeitsstufen und mit zwei Turborührbesen, zwei Knethaken, einem Schneebesen, einem Mixerstab und einem Aufbewahrungsbeutel aus Baumwolle.

KitchenAid 5KHM9212EER Handmixer Empire Rot (85 Watt)

KitchenAid Standmixer für 273 Euro (statt 329 Euro): Mit diesem Hochleistungsmixer könnt ihr nicht nur Smoothies machen oder Gemüse für Suppen pürieren. Das Gerät kann auch Eis crushen und gefrorene Früchte in ein Sorbet umwandeln.

KitchenAid 5KSB4026ECA Standmixer Liebesapfel-Rot (1200 Watt, 1.4 Liter)

KitchenAid Toaster für 69,99 Euro (statt 87,99 Euro): Der Toaster verfügt über 7 Bräunungsgrade und viele Zusatzfunktionen: Es gibt u. a. eine Warmhalte-, eine Auftau- und eine spezielle Bagel-Funktion, die nur die Außenseite der Gebäckstücke knusprig bräunt

KitchenAid 5KMT221EER Toaster Rot (1100 Watt, Schlitze: 2)

Unold Elektrogrill für 129 Euro (statt 171,99 Euro): Dieser Grill hat ordentlich Power zu bieten und ist bis 2000 Watt erhitzbar. Die Grillplatten und Fettauffangschale sind für eine leichte Reinigung ganz einfach zu entnehmen.

Unold 58580 Barbecue Power Elektrogrill, Schwarz/Grau/Edelstahl (2000 Watt)

Siemens Kaffeevollautomat für 699 Euro (statt 1199 Euro): Mit Mit 1.500 Watt, für schnelle Zubereitung von Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, geschäumter Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato und Milchkaffee.

Siemens TE651509DE EQ.6 Plus S100 Kaffeevollautomat Schwarz/Titanium metallic

Unold Turmventilator für 59,99 Euro (statt 66,99 Euro): Dieser Turmventilator hat eine Leistung von 60 Watt, 3 Geschwindigkeitsstufen.

Unold 86855 Skyline Turmventilator Schwarz (60 Watt)

Unold Tischventilator für 26,99 Euro (statt 29,99 Euro): Dieser Tischventilator hat eine Leistung von 25 Watt und 3 Geschwindigkeitsstufen.

Unold 86810 Tischventilator Chrom/Silber matt/Weiß glänzend (25 Watt)

Tipp: Bei erstmaliger Anmeldung zum 10 Euro, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann. Bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter von MediaMarkt oder Saturn gibt's einen Gutschein über, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).