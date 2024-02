Wart oder Ward? Was wann richtig ist – Rechtschreibung

Wart ihr auch schon einmal nicht sicher, ob man „wart“ oder „ward“ schreibt? Ihr habt sicher auch beides bereits gelesen und seid nicht die einzigen, die nicht mehr wissen, ob ein „D“ oder „T“ ans Ende des Wortes gehört. Nachdem ihr diesen Ratgeber gelesen habt, wisst ihr aber ganz genau, ob ihr nun verwirrt wart oder ward.

Wart oder Ward – was ist richtig?

Die Wörter „wart“ und „ward“ gibt es beide und sind die Vergangenheitsform eines unregelmäßigen Verbs. Die Verwechslung ist somit durchaus verständlich. Somit sind eigentlich beide Wörter korrekt, aber nur im richtigen Kontext:

Wart ist das Präteritum (Indikativ) der 2. Person Plural von sein. Das bedeutet, dass „wart“ die Vergangenheitsform von „sein“ ist, wenn ihr die zweite Person Plural nutzt, also „ihr“. So könnt ihr beispielsweise schreiben:

Ihr wart gestern im Kino.

Ihr wart schon immer ein gutes Paar.

Vor diesem Ratgeber wart ihr euch darüber im Unklaren, ob man wart oder ward schreibt.

Ward ist dagegen das Präteritum (Indikativ) der 1. und 3. Person Singular von werden. Jedoch ist diese Form veraltet und wurde heutzutage durch „wurde“ ersetzt. Man kann es zwar weiterhin verwenden, eigentlich kommt es aber nur noch in dichterischen Texten vor:

Ich wurde/ward zum Tier.

Es wurde/ward die ganze Nacht getanzt.

Er wurde/ward nicht mehr gesehen.

Ihr wart oder ihr ward?

Einige werden jetzt aber einlenken und sagen, dass sie auch schon einmal „ihr ward“ gelesen haben, was nicht zur Erklärung passt. Das ist zwar richtig, liegt aber am Dativ. Der Dativ der dritten Person Singular ist Ihr (Sie) oder Ihm (Er, Es). Kann „ward“ also mit einem „wurde“ ersetzt werden, kommt es ursprünglich von „werden“ und nicht „sein“. Hier einige Beispiele, die den Unterschied zeigen:

Ihr/Ihm (eine Person) wurde/ward Unrecht getan.

Ihr (eine Gruppe) wart zu Unrecht beschuldigt.

Ihr/Ihm (eine Person) wurde/ward großer Schmerz zugefügt.

Ihr (einer Gruppe) wart großen Schmerzen ausgesetzt.

Die Vergangenheitsformen (Präteritum) von sein und werden

sein werden Indikativ Konjunktiv II Indikativ Konjunktiv II ich war ich wäre ich wurde/ward ich würde du warst du wärest, wärst du wurdest/wardst du würdest er/sie/es war er/sie/es wäre er/sie/es wurde/ward er/sie/es würde wir waren wir wären wir wurden wir würden ihr wart ihr wäret, wärt ihr wurdet ihr würdet sie waren sie wären sie wurden sie würden

