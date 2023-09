Linux Shutdown: Sofort oder zeitgesteuert herunterfahren – so geht’s

Linux lässt sich sehr schnell mit den richtigen Befehlen sofort oder zeitgesteuert herunterfahren. Wir zeigen, wie das mit Linux-Befehlen oder mit einer grafischen Benutzeroberfläche geht.

Linux Shutdown: Befehle fürs Terminal

Ihr müsst den Terminal-Befehlen sudo voranstellen, falls ihr Administratorrechte zum Ausführen der Befehle benötigt. Ein Terminal öffnet ihr in Linux mit den Tasten [Strg] + [Alt] + [T].

Befehl Auswirkung shutdown -h Linux fährt in der nächsten Minute herunter shutdown -h 0 Linux fährt sofort herunter shutdown -r Linux startet in der nächsten Minute neu shutdown -r 0 Linux startet sofort neu Shutdown -c Shutdown-Befehl abbrechen, sofern noch nicht in Ausführung

Mit „shutdown -h“ fährt Linux in wenigen Sekunden automatisch herunter.

Linux zeitgesteuert herunterfahren

Befehl Auswirkung shutdown -h 10 Linux in 10 Minuten herunterfahren shutdown -h 22:10 Linux fährt um 22:10 herunter shutdown -r 14 Linux in 14 Minuten neustarten

Anders als in Windows gebt ihr mit der Zahl hinter dem jeweiligen Herunterfahren-Parameter die Minuten an, in denen der Befehl ausgeführt werden soll. Alternativ gebt ihr gleich die konkrete Uhrzeit ein, wann sich das System ausschalten soll. Um an einem bestimmten Zeitpunkt neuzustarten, wählt ihr den Parameter „-r“ statt „-h“.

Grafische Benutzeroberfläche

Wenn ihr eine grafische Benutzeroberfläche mit Fenstern haben wollt, schaut auch im Software-Center das Programm „qshutdown“ an:

qshutdown ist ein kleines Tool, mit dem ihr genau einstellt, wann Linux herunterfahren soll.

Dort könnt ihr mit einem Kalender bestimmten, wann folgende Aktion ausgeführt wird: Herunterfahren , Neustart , Standby , Ruhezustand .

, , , . Der Countdown im Fenster zeigt dann an, wenn es soweit ist.

Über „ Datei “ > „ Reset “ könnt ihr den Timer zurücksetzen.

“ „ “ könnt ihr den Timer zurücksetzen. Alternativ nutzt ihr den Kalender, um einen bestimmten Tag auszuwählen.

Über „Einstellungen“ > „Konfigurieren“ könnt ihr das Programm euren Wünschen anpassen (Schriftgröße, Vorgaben etc.)

Falls ihr noch weitere gute Programme oder Methoden kennt, schreibt sie uns in die Kommentare.

