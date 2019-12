Hinweis: Zusätzlich zur Windows-Version (64-Bit + 32-Bit), welche ihr unter den Downloadbuttons oben oder zur Seite herunterladen könnt, ist Tor Browser Bundle auch für Mac erhältlich:

Download Tor Browser für Mac *

Das Tor Projekt startete bereits im Jahre 2000, an der Grundidee hat sich aber bis heute nichts geändert. Während normale zur Anonymisierung eingesetzte Webproxys meist nur einen Server nutzen, um die echte IP in eine Fake-IP umzuwandeln, verwendet das Tor-Netzwerk mindestens drei Server.

Funktionsweise von Tor

Beim Start des Programms verbindet sich der lokale Tor-Client, auch Onion-Proxy genannt, mit dem Tor-Netzwerk. Von dort bekommt er eine Liste mit verfügbaren Tor-Servern. Nach dem Zufallsprinzip legt der Onion-Proxy nun eine Verbindungsstrecke durch die Tor-Server fest und verbindet sich mit dem ersten. Diese Verbindung ist verschlüsselt, auch dies keineswegs selbstverständlich für Anonymisierungs-Proxys. Server 1 tauscht nun die echte IP gegen eine Fake-IP 1 aus. Dann verbindet er sich mit einem zweiten Torserver, der die Fake-IP 1 gegen eine Fake-IP 2 tauscht und sich mit einem dritten Tor-Server verbindet, wo die IP ein letztes Mal getauscht wird. Zudem werden die Daten mehrfach verschlüsselt, sodass kein einzelner Server die Daten einfach auslesen kann.

Während bei normalen Anonymisierungs-Proxys der Proxy-Betreiber also jederzeit die echte IP zum Beispiel staatlichen Stellen herausgeben kann, ist dies beim Tor-Netzwerk nicht mehr so ohne weiteres möglich. Der Betreiber des dritten Tor-Servers könnte lediglich die ihm bekannte Fake-IP von Tor-Server 2 herausgeben, dieser wiederum nur die Fake-IP 1. Insofern ist Tor gut geeignet, ein sehr hohes Niveau von Anonymität im Netz zu gewährleisten.

Weitere Anwendungsbereiche von Tor

Mit dem Tor Browser Bundle Download können nicht nur Browsersessions geschützt werden, sondern auch Instant-Messaging, IRC und weitere auf TCP/IP basierende Internet-Anwendungen. Problematisch ist jedoch die spürbar schlechtere Performance, die durch die Verlängerung des Datenweges entsteht. Tor empfiehlt sich von daher nicht als Standard-Anwendung, sondern für Ausnahme-Situationen, in denen Anonymität einen höheren Stellenwert hat als normalerweise.

Der Tor Browser Bundle Download ist eine fertige Webanwendung, die einfach entpackt und gestartet wird. Als Tor-Browser dient ein modifizierter Firefox.

Die Version 7 enthält diverse Aktualisierungen. So kommt nun die aktuellste Version des Firefox ESR-Browsers als Basis für Tor zum Einsatz. Auch die standardmäßig enthaltenen Module wie HTTPS Everywhere, OpenSSL und NoScript wurden auf den neuesten Stand gebracht; weiterhin wurden in der neuen Version diverse Bugs behoben. Sämtliche Neuerungen der aktuellen Version könnt ihr in den Release Notes beim Hersteller nachlesen.

Fazit: Tor war und ist die Referenz in Sachen Anonymität im Internet. Die Bedienung des Tor Browser Bundle Downloads ist inzwischen kinderleicht geworden, nur bei der Geschwindigkeit müssen immer noch - abhängig von der aktuellen Nutzeranzahl - Abstriche gemacht werden.