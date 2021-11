Die Suche nach lohnenswerten Gratis-eBooks gleicht oft der nach einer Nadel im Heuhaufen. Es gibt zwar diverse Webseiten, auf denen man eBooks kostenlos downloaden kann, aber was geht über olle Kamellen, dünne Fan-Fiction, angestaubte Schullektüre hinaus? Hier acht Empfehlungen für Gratis-Bücher, die sich wirklich lohnen - größtenteils Klassiker, aber auch neuere Titel. Egal ob für Kindle, Google Play Books, als ePub oder PDF - viel Vergnügen!

8 kostenlose eBooks, die sich zu lesen lohnen

1. Kurt Tucholsky: Schloss Gripsholm

„Schloss Gripsholm“ ist eins meiner Lieblingsbücher, und da Tucholsky vor mehr als 70 Jahren gestorben ist, sind alle seine Werke gemeinfrei. Die Ideallektüre für den Schwedenurlaub, aber auch so eine unerreichte Sommergeschichte voller Witz, Romantik und klugen Gedanken. Geschrieben im ironischen Tucholsky-Ton mit solch sprachlicher Finesse, dass man es immer wieder lesen will.

Hier kostenlos zum Download als ePub, für Kindle

2. Cory Doctorow: Little Brother

Cory Doctorow ist nicht nur Blogger (BoingBoing) und Autor, sondern wird auch immer wieder befragt, wenn es um Creative Commons, freie Vergütungsmodelle und die Zukunft des Copyright geht. Viele seiner Bücher sind kostenlos als eBook erhältlich und verkaufen sich trotzdem gut als gedruckte Version und als Hörbuch. „Little Brother“ verhandelt das typische Doctorow-Thema als Coming-of-Age-Roman: Wie sich die Medien- und Überwachungstechnologien in der nahen Zukunft entwickeln, und welche Freiräume darin entstehen. Der 17-jährige Marcus gerät mit seinen Freunden nach einem Terror-Anschlag ins Visier der Homeland-Security und muss feststellen, dass sich San Francisco in einen Polizeistaat verwandelt hat - und entwickelt Hacker- und Grassroots-Strategien dagegen. Die deutsche Übersetzung von Christian Wöhrl steht ebenfalls unter CC-Lizenz und kann frei heruntergeladen werden.

Als epub, kindle und html bei archive.org

3. Oscar Wilde: Das Bildnis des Dorian Gray

Allein die Vorrede zu diesem Fin-de-Siècle-Wunder enthält auf zwei Seiten ungefähr 20 Sätze, die man mit sich herumtragen oder auf Häuserwände schreiben will. Oscar Wildes ironisches und spitzzüngiges Meisterwerk über die Jugend und das Altern.

Download: Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde (epub sowie für iPhone/iPad, für Kindle)

4. Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes

Wo der Meisterdetektiv nicht nur in Hollywood eine (Haudrauf-)Renaissance erlebt, sondern auch in der ausgezeichneten Serie „Sherlock“ zu den Highlights der Fernsehwelt zählt, können auch die Original-Geschichten mit ihren verblüffenden Wendungen nochmal ein Vergnügen sein. Arthur Conan Doyles Klassiker begründete ein ganzes Genre, mit knackigen Rätseln und überraschender Kombinationsgabe.

Sherlock Holmes, diverse Gratis-eBooks bei ebook.de und Bookrix, der Hund von Baskerville für Kindle

5. Hermann Hesse: Siddharta

Für alle Schwärmer und Träumer, alle Unverstandenen und Suchenden: Hesses „Siddharta“ erzählt in seiner ganz eigenen poetischen Sprache von Lebensweisheit, Liebe und Erwachsenwerden, und erklärt gleich noch den Buddhismus mit. Für Fans von Paolo Coelho: Das hier ist das Original. Für Leute, die Hesse noch nie gelesen haben: macht süchtig. Dass „Siddharta“ in den USA als Public Domain gilt, obwohl Hesse erst 1962 starb, liegt an der pauschalen Einstufung von Werken, die außerhalb der USA vor 1923 erschienen sind.

eBook-Tipp: Siddharta von Hermann Hesse (epub, kindle, diverse andere Formate) bei gutenberg.org

6. Joseph Roth: Radetzkymarsch

Gerade empfahl mir ein amerikanischer Freund noch einmal mit Nachdruck Joseph Roth, insbesondere „Radetzkymarsch“ - und das ist vielleicht gar nicht so verwunderlich, denn der österreichische Autor und Journalist erfuhr in den vergangenen Jahren eine höhere internationale Aufmerksamkeit. „Radetzkymarsch“ zählte für Marcel Reich-Ranicki zu den wichtigsten Werken der deutschen Sprache. 1932 größtenteils an einem bestimmten Tisch in der Berliner Kneipe „Mampes Gute Stube“ geschrieben, ist das Buch ein Abgesang auf die Donaumonarchie und ein Abschied von den Idealen Europas.

Radetzkymarsch kostenlos als PDF, ebup und mobi

7. Kafka: Der Prozess

Auch wenn sich die Literaturkritik noch nicht final geeinigt hat, ob Kafka nun mit Humor zu lesen ist oder im düster-deprimierenden Wisperton, leuchten seine Werke aber als Wendepunkt der Moderne bis in die Gegenwart hinein. Welch kunstvolle Sprache, welch eigener Duktus, welch starke Allegorien auf den Konflikt von Individuum und Moderne. Sei es in der Verwandlung, in Amerika oder eben dem Prozess.

Kafkas Prozess als epub, mobi und für Kindle

8. Mark Twain: Tom Sawyer und Huckleberry Finn

Wer sich an die Mark-Twain-Klassiker nochmal heranwagt, findet hier Bücher, die auch Kindern gefallen, aber doch eindeutig Literatur, die an Erwachsene gerichtet ist. Es geht um Freiheit, Rassismus und den Kapitalismus, verarbeitet mit Spannung, Abenteuer und Humor.

Mark Twain: Die Abenteuer des Tom Sawyer (epub, mobi, pdf) und Huckleberry Finn (Kindle)

Welche Empfehlungen und Tipps habt ihr noch auf Lager, für kostenlose eBooks, die sich wirklich lohnen? Wir freuen uns über Kommentare.

