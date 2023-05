Jeder von uns hat schon einmal eine Ausrede benutzt. Ob wir uns aus einer peinlichen Situation herauswinden, einen Termin absagen oder uns aus einer unangenehmen Verpflichtung herausreden wollen - die richtige Ausrede kann Gold wert sein. Aber Vorsicht: Eine gute Ausrede sollte immer mit Bedacht und Fairness eingesetzt werden. In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen einige der besten und kreativsten Ausreden für verschiedene Situationen.

Ausreden für die Arbeit

Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Dies ist eine klassische Ausrede, die in der Regel niemand in Frage stellt.

Mein Auto ist liegengeblieben. Besonders effektiv, wenn Sie weit von der Arbeit entfernt wohnen.

Ich habe ein familiäres Problem zu lösen. Diese Ausrede ist vage genug, um keine weiteren Fragen zu provozieren.

Ich habe meinen Wecker nicht gehört.

Mein Hund ist krank und ich muss ihn zum Tierarzt bringen.

Ich habe meinen Schlüssel im Haus vergessen und kann nicht raus.

Meine U-Bahn hatte eine erhebliche Verspätung.

Ich habe einen platten Reifen.

Meine Wohnung hat ein Leck und ich warte auf den Klempner.

Mein Kind ist krank und ich konnte keinen Babysitter finden.

Mein Nachbar ist ausgesperrt und ich helfe ihm.

Ich habe meinen Laptop zu Hause vergessen.

Mein Internet ist ausgefallen und ich kann nicht von zu Hause aus arbeiten.

Meine Brille ist kaputt und ich kann ohne sie nicht arbeiten.

Ich habe eine schlimme Migräne.

Mein Zug wurde gestrichen.

Ich habe eine allergische Reaktion.

Ich muss auf eine dringende Zustellung warten.

Ich bin gestern Abend ausgerutscht und habe mir den Fuß verstaucht.

Meine Kontaktlinsen haben Probleme gemacht.

Ich hatte eine Notfall-Zahnarzttermin.

Ich hatte eine Autopanne.

Ich habe meine Tasche in der U-Bahn liegen lassen.

Ich wurde für die Juryauswahl ausgewählt.

Ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen.

Ich hatte einen Stromausfall zu Hause.

Ich habe einen Wasserrohrbruch in meiner Wohnung.

Ich muss meinen Eltern bei einem Notfall helfen.

Ich habe eine dringende Reparatur in meiner Wohnung.

Ich muss aufgrund eines familiären Notfalls in meine Heimatstadt fahren.

Ich habe eine schlimme Erkältung und will niemanden anstecken.

Ich wurde in einen kleinen Autounfall verwickelt.

Ich warte auf einen Handwerker, der ein dringendes Problem in meiner Wohnung beheben muss.

Ich habe heute Morgen meinen Bus verpasst.

Ich habe meine Medikamente zu Hause vergessen und muss sie holen.

Ich habe einen wichtigen Arzttermin, den ich vergessen hatte.

Ich habe einen allergischen Hautausschlag.

Ich habe eine Augenentzündung und kann nicht am Bildschirm arbeiten.

Ich muss meine Katze zum Tierarzt bringen.

Mein Keller ist überflutet.

Ich habe meine Brieftasche verloren und muss alles neu organisieren.

Mein Auto hat den Geist aufgegeben und ich muss es in die Werkstatt bringen.

Mein Fahrrad wurde gestohlen.

Ich habe starke Rückenschmerzen.

Mein Kind hat den Schulbus verpasst und ich muss es zur Schule fahren.

Ich habe mich aus meiner Wohnung ausgesperrt.

Ich habe starke Bauchschmerzen.

Mein Kind hat einen Ausflug und ich muss es begleiten.

Mein Auto ist gestohlen worden.

Ausreden für die Schule

Ich habe meine Hausaufgaben zu Hause vergessen. Ein Klassiker, der jedoch nur gelegentlich funktioniert.

Ich hatte einen Arzttermin. Mit dieser Ausrede sollte man jedoch vorsichtig sein, da einige Schulen eine Bestätigung verlangen können.

Ich habe meine Schulmaterialien vergessen. Diese Ausrede kann nützlich sein, wenn Sie einen Test oder eine Präsentation vermeiden möchten.

Ich habe meinen Rucksack zu Hause vergessen.

Ich habe meinen Schulbus verpasst.

Ich hatte eine Zahnarzttermin.

Ich habe meine Hausaufgaben in der Schule gelassen.

Ich habe eine Lebensmittelvergiftung.

Ich habe meine Brille zu Hause vergessen.

Ich bin gestern Abend gestürzt und habe mich verletzt.

Ich hatte ein familiäres Problem zu lösen.

Ich hatte eine Autopanne auf dem Weg zur Schule.

Ich hatte eine allergische Reaktion.

Ich hatte eine Migräne.

Ich hatte einen Augenarzttermin.

Ich habe meine Kontaktlinsen zu Hause gelassen.

Ich musste meinen kleinen Bruder zur Schule bringen.

Ich musste meinen Hund zum Tierarzt bringen.

Ich hatte eine Grippe und wollte niemanden anstecken.

Ich hatte einen plötzlichen Asthmaanfall.

Ich musste meiner Mutter bei einem Notfall helfen.

Ich hatte einen wichtigen Familientermin.

Ich musste auf eine dringende Zustellung warten.

Ich hatte einen Unfall auf dem Weg zur Schule.

Ich habe meine Schulbücher zu Hause vergessen.

Ich hatte eine starke Erkältung.

Ich hatte Magenprobleme.

Ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen und konnte kein Essen kaufen.

Ich musste meinen Großeltern bei einem Notfall helfen.

Ich hatte eine schwere Ohrenentzündung.

Ich habe meine Hausaufgaben in der Bibliothek gelassen.

Ich hatte einen Termin bei meinem Therapeuten.

Ich hatte einen Termin beim Orthopäden.

Ich habe eine allergische Reaktion auf etwas, das ich gegessen habe.

Ich hatte einen wichtigen Termin bei der Fahrschule.

Ich habe meinen Wecker nicht gehört.

Ich musste meinen Bruder/Schwester von der Schule abholen.

Ich hatte einen dringenden Arzttermin, den ich nicht verschieben konnte.

Ich hatte starke Bauchschmerzen.

Ich hatte einen Hautausschlag und wollte keinen anstecken.

Ich musste auf meinen kleinen Bruder aufpassen.

Ich habe meine Medikamente zu Hause gelassen und musste sie holen.

Ich hatte einen Termin bei einem Spezialisten.

Ich hatte einen Termin bei der Berufsberatung.

Ich musste meiner Familie bei einem Umzug helfen.

Ich hatte starke Kopfschmerzen.

Ich hatte eine schwere Halsschmerzen.

Ich hatte einen Termin bei meinem Nachhilfelehrer.

Ich musste auf meinen kleinen Cousin aufpassen.

Ich hatte einen dringenden Termin beim Zahnarzt.

Ich habe meine Hausaufgaben im Bus verloren.

Ich hatte einen Termin bei der Bank, den ich nicht verschieben konnte.

Ausreden für Verabredungen oder Partys

Ich fühle mich nicht gut. Eine einfache, aber effektive Ausrede, um einen sozialen Anlass zu vermeiden.

Ich habe schon andere Pläne. Diese Ausrede kann nützlich sein, wenn Sie nicht zu direkt sein wollen.

Ich muss früh aufstehen. Eine höfliche Art, eine Einladung zu einer späten Party abzulehnen.

Ich habe eine starke Erkältung und möchte niemanden anstecken.

Ich habe eine wichtige Deadline für die Arbeit und muss mich darauf konzentrieren.

Mein Auto hat den Geist aufgegeben und ich kann nirgendwohin kommen.

Ich muss früh aufstehen, um einen Flug zu nehmen.

Ich habe eine Migräne.

Ich habe vergessen, dass ich bereits andere Pläne hatte.

Ich habe einen dringenden Zahnarzttermin.

Ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen.

Ich habe eine Lebensmittelvergiftung.

Ich habe eine wichtige Prüfung und muss lernen.

Ich muss auf meinen Hund aufpassen.

Ich habe mir den Fuß verstaucht und kann kaum laufen.

Ich muss mich auf ein wichtiges Meeting vorbereiten.

Ich habe eine allergische Reaktion.

Ich habe leider eine andere Verpflichtung.

Ich muss aufgrund eines familiären Notfalls in meine Heimatstadt fahren.

Ich habe eine dringende Reparatur in meiner Wohnung.

Ich bin gerade wirklich überarbeitet und brauche eine Pause.

Ich habe einen wichtigen Arzttermin.

Ich muss früh aufstehen, um zur Arbeit zu gehen.

Ich habe einen langen Tag gehabt und bin zu müde.

Ich muss meinen Eltern bei einem Notfall helfen.

Ich habe einen wichtigen Termin früh am Morgen.

Ich habe ein frühes Meeting und brauche meinen Schlaf.

Ich muss meinen Großeltern bei etwas helfen.

Ich habe eine schlechte Nacht gehabt und fühle mich nicht gut.

Ich habe einen wichtigen Anruf zu erledigen.

Ich muss auf eine dringende Zustellung warten.

Ich habe eine Grippe.

Ich habe eine wichtige Präsentation vorzubereiten.

Ich habe Magenschmerzen.

Ich habe eine dringende Angelegenheit zu erledigen.

Ich habe einen plötzlichen Hautausschlag.

Ich habe einen wichtigen Termin, den ich vergessen hatte.

Ich habe einen dringenden Arzttermin.

Ich habe ein wichtiges Projekt abzuschließen.

Ich habe eine plötzliche Kopfschmerzen.

Ich habe eine schwere Ohrenentzündung.

Ich habe einen platten Reifen.

Ich habe einen wichtigen Familientermin.

Ich habe einen Unfall gehabt und muss mich ausruhen.

Ich habe einen wichtigen Fahrschultermin.

Ich habe einen wichtigen Studientermin.

Ich habe eine starke Bauchschmerzen.

Ich habe einen wichtigen Job-Termin.

Ich habe einen wichtigen Beratungstermin.

Ich habe einen wichtigen Sporttermin.

Ich habe eine wichtige Verabredung mit meinem Therapeuten.

Ich habe einen dringenden Termin beim Zahnarzt.

Ausreden für das Fitnessstudio

Ich habe starke Kopfschmerzen.

Ich habe meinen Turnbeutel zu Hause vergessen.

Ich habe eine wichtige Arbeit, die ich erledigen muss.

Ich habe heute morgen schon trainiert.

Ich habe meinen Knöchel verstaucht.

Ich fühle mich nicht so gut, ich denke, ich könnte krank sein.

Ich habe eine Migräne.

Ich muss auf mein Haustier aufpassen.

Ich habe einen frühen Termin morgen.

Ich habe eine wichtige Prüfung und muss lernen.

Ich habe meine Mitgliedskarte verloren.

Ich habe einen Familienausflug geplant.

Ich habe mir beim Training letzte Woche wehgetan.

Ich habe eine Lebensmittelvergiftung.

Ich muss meinen Freund/Freundin vom Flughafen abholen.

Ich habe einen wichtigen Arzttermin.

Ich bin gestern Abend spät ins Bett gegangen und bin zu müde.

Ich habe einen wichtigen Geschäftsanruf.

Ich habe gerade eine stressige Woche und brauche eine Pause.

Ich habe einen wichtigen Termin, den ich vergessen hatte.

Ich habe einen langen Arbeitstag und bin zu erschöpft.

Ich habe einen Zahnarzttermin.

Ich habe eine anstrengende Wanderung gemacht und meine Beine sind wund.

Ich habe eine Allergie und muss zu Hause bleiben.

Ich habe eine Grippe.

Ich habe einen wichtigen Fahrschultermin.

Ich habe eine dringende Arbeit zu erledigen.

Ich habe einen wichtigen Studientermin.

Ich habe eine Erkältung und möchte niemanden anstecken.

Ich habe eine starke Bauchschmerzen.

Ich habe einen platten Reifen und kann nicht fahren.

Ausreden für Verspätungen

Ich habe den Wecker überhört.

Der Verkehr war schrecklich.

Mein Auto ist nicht angesprungen.

Ich hatte einen platten Reifen.

Ich konnte keinen Parkplatz finden.

Ich habe mich verfahren.

Die öffentlichen Verkehrsmittel hatten Verspätung.

Ich hatte einen Arzttermin.

Ich musste meine Kinder zur Schule bringen.

Ich habe meinen Schlüssel verloren.

Mein Haustier ist weggelaufen und ich musste es suchen.

Ich hatte eine Autopanne.

Ich habe die Zeit vergessen, weil ich so in meine Arbeit vertieft war.

Ich habe verschlafen.

Ich hatte eine familiäre Notlage.

Ich musste auf eine wichtige Lieferung warten.

Ich hatte einen Stromausfall.

Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung.

Ich musste meinen Partner/Elternteil/Freund zum Arzt bringen.

Ich habe einen wichtigen Anruf erwartet.

Ich musste auf meinen Handwerker warten.

Ich habe meine Brille zu Hause vergessen.

Mein Handy hat den Alarm nicht abgespielt.

Es gab einen Unfall auf meiner Route.

Mein Fahrrad hatte einen Platten.

Ich hatte einen Zahnarzttermin.

Ich hatte ein unerwartetes Problem mit meiner Wohnung.

Ich hatte einen Notfall.

Ich hatte einen dringenden Termin, den ich vergessen hatte.

Ich hatte eine starke Migräne.

Ich hatte eine Allergie-Attacke.

Ich hatte Magenprobleme.

Ich habe meine Tasche zu Hause vergessen und musste zurück.

Ich musste auf meinen Babysitter warten.

Ich hatte Probleme mit meinem Computer.

Ich hatte einen Wasserrohrbruch zu Hause.

Ich habe meinen Bus/Zug verpasst.

Es gab eine Umleitung auf meiner Route.

Ich hatte einen dringenden Arzttermin.

Ich hatte eine unerwartete Besprechung.

Ich habe die Uhrzeit falsch im Kopf gehabt.

Ich war krank und musste Medikamente nehmen.

Ich hatte Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen.

Ich musste auf meine Kinder aufpassen.

Ich musste mein Haustier zum Tierarzt bringen.

Ich hatte Probleme mit meiner Alarmanlage.

Ich hatte Probleme mit meinem Internet.

Ich hatte eine plötzliche Autopanne.

Ich hatte eine Panne mit meinem Motorrad.

Ich hatte einen dringenden Termin bei der Bank.

Während diese Ausreden in bestimmten Situationen nützlich sein können, ist es wichtig, daran zu denken, dass Ehrlichkeit in der Regel die beste Politik ist. Übermäßiges Lügen kann zu Misstrauen und negativen Konsequenzen führen. Nutzt diese Ausreden also sparsam und nur, wenn es unbedingt notwendig ist.

