20 Fakten über Mewtu, die nur echte Pokémon-Experten kennen

© Bildquelle: The Pokémon Company 13 / 21

Mewtu ist vielleicht das stärkste Pokémon, aber es hat keine große Leidenschaft für den Kampf. Auch wenn Mewtu völlig gefühllos ist, ist es jedoch nicht auf Kämpfe und Machtdemonstrationen aus. Lieber bleibt es den ganzen Tag in einer einsamen Höhle.

Der Grund dafür steht in einigen Pokédex-Einträgen, in denen es heißt, dass es so still wie möglich steht, um seine Kräfte zu sammeln.