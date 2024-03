Buy it for life! Diese 18 Produkte halten ewig

© SL-1200MK7 (Bildquelle: Technics) 11 / 19

Die Legende mit Direktantrieb: Kein anderer Plattenspieler der Welt kann dem Technics SL-1210MK7 das Wasser reichen, wenn es um die kulturelle Bedeutung geht. Seine Vorgänger waren dabei, als Hip-Hop geboren wurde und als die Loveparade in den 90ern ihre Runden in Berlin drehte. Das Modell SL-1210 Mk2 (1999) ist im Londoner Science Museum ausgestellt. Noch heute ist der „1210er“ auf Festivals und Clubs die erste Wahl der DJs. Ein verlässliches Werkzeug, das übrigens auch Second Hand noch hohe Verkaufspreise erzielt.

