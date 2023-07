Traditionell findet Ende Juli/Anfang August das Wacken-Festival statt. Die diesjährige Ausgabe steht kurz bevor. Metal-Heads können aber langsam auch schon einmal für das nächste Jahr planen. Ab wann gibt es Tickets für das Wacken 2024 und wann findet das Festival im kommenden Jahr statt?

Wacken Facts

Der Termin für das Wacken-Festival 2024 ist noch nicht offiziell bekanntgegeben worden. Geht es nach den bisherigen Veranstaltungen, wird es vermutlich vom 31. Juli bis 3. August gehen. Es könnte aber auch vom 7. August bis 10. August stattfinden. Noch solltet ihr euch mit den Urlaubsplanungen also etwas gedulden. Offiziell bekannt ist jedoch, dass der Ticket-Vorverkauf kurz nach dem diesjährigen Festival starten wird. Die Veranstalter weisen darauf hin, sich in die Mailing-Liste einzutragen, um über Neuerungen direkt per E-Mail informiert zu werden.

Wacken 2024: Für Ticket-Vorverkauf in Mailing-Liste eintragen

Die Anmeldung für die Mailing-Liste 2024 führt ihr auf dieser Seite durch. Im August wird es die ersten Informationen zum Event geben. Traditionell wird der offizielle Termin direkt beim Festival bekanntgegeben. Dort gibt es meistens auch gleich die ersten bestätigten Bands für das kommende Jahr. Der Festival-Preis für das nächste Jahr ist noch nicht bekannt. Für 2023 mussten Metal-Fans 299 Euro bezahlen.

Wer sich Tickets für die kommenden Festival-Jahre sichern möchte, kann an der „Deutschen Fernsehlotterie“ teilnehmen. Mit etwas Glück gewinnt man dort ein „Wacken-Jahres-LOS“, das zum Eintritt für die nächsten 3 Festival-Jahre berechtigt.

Wacken: Termin & Tickets

Kurzentschlossene können sich auch jetzt noch Tickets für Wacken 2023 bestellen. Zwar waren die Eintrittskarten kurz nach dem Verkaufsstart im letzten Jahr schnell ausverkauft, in der offiziellen Ticketbörse gibt es aber immer wieder Käufer, die doch nicht auf das Festival können. In der Börse bekommt man die Karten zum Normalpreis in Höhe von 299 Euro, allerdings fällt eine zusätzliche „Bearbeitungsgebühr“ in Höhe von 30 Euro an. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Tickets außerhalb der offiziellen Plattform nicht gekauft werden sollten. Das gilt sowohl für Wacken 2023 als auch für die Eintrittskarten für Wacken 2024 und vor allem für Plattformen mit Tickets aus zweiter Hand wie Viagogo oder Kleinanzeigen.

Wer es nicht zum diesjährigen Festival schafft, kann ausgewählte Auftritte aus Wacken 2023 im Live-Stream online verfolgen.

