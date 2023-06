2023 steht das große Metal-Event Wacken natürlich auch wieder auf dem Plan vieler Musik-Fans. Wie sieht es mit den Tickets für Wacken 2023 aus und welche Bands wurden für das Line-Up angekündigt? Einige Wochen vor dem Start wurde die erste Version des Zeitplans veröffentlicht.

Es ist endlich so weit: Die offizielle Ticketbörse wurde eröffnet . Ab sofort kann man seine im August gekauften Karten auf offiziellem Wege weiterverkaufen . Wer bislang leer ausgegangen ist, kann sich hierüber mit Eintrittskarten eindecken, falls welche vorhanden sind. Der Ticketmarktplatz ist der einzige vorgesehene Weg für den Wiederverkauf von Wacken-Tickets 2023. Kauft also nicht über Plattformen wie Kleinanzeigen & Co. Karten von anderen. Für die Eintrittskarte wird neben dem originalen Ticketpreis in Höhe von 299 Euro noch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe vonfällig.