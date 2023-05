NialL Horan kommt auf Tour und macht dabei auch Halt für einige Konzerte in Deutschland. Bei drei Terminen habt ihr die Chance, den Song-Writer live zu sehen. Wo gibt es die Niall-Horan-Tickets im Vorverkauf?

Der offizielle Vorverkauf für die Niall-Horan-Tickets beginnt am Donnerstag, den 1. Juni um Punkt 10:00 Uhr. Dann könnt ihr bei Ticketmaster zuschlagen.

Niall Horan Tour 2024: Tickets für Termine in Deutschland

Bereits vor dem Start des allgemeinen Ticket-Vorverkaufs haben Fans seit dem vergangenen Dienstag die Gelegenheit auf die Konzert-Karten, wenn sie das Album des Sängers im offiziellen Online-Shop vorbestellt haben.

Ab heute können zudem Telekom-Kunden über das Portal „Magenta Prio Tickets“ zuschlagen. Voraussetzung ist ein aktiver Mobilfunk- oder Festnetzvertrag und ein Online-Konto bei Telekom.

Ab Donnerstag, den 1. Juni 2023, beginnt um 10:00 Uhr der Vorverkauf für alle Fans bei Ticketmaster.

Am Freitag, den 2. Juni, geht der offizielle Vorverkauf an weiteren Vorverkaufsstellen, darunter bei Eventim.

Bis zu den Konzerten ist es noch eine Weile hin. Erst im März 2024 kommt Niall Horan auf Tour, im April geht es zu den Terminen nach Deutschland. Das sind die Städte und Termine der Konzerte von Niall Horan 2024:

Montag, 11. März 2024: Mercedes-Benz-Arena in Berlin

Mittwoch, 20. März 2024: Olympiahalle in München

Dienstag, 26. März 2024: PSD-Bank Dome in Düsseldorf

Niall Horan: 3 Live-Konzerte in Deutschland 2024

Bei den Live-Auftritten wird das ehemalige One-Direction-Mitglied vor allem Songs von seinem neuen Album „The Show“ präsentieren. Es wird aber sicherlich auch einige Hits seiner bisherigen Alben „Flicker“ und „Heaven“ geben. Das Album erscheint in der kommenden Woche am 9. Juni. Lange zögern solltet ihr nicht, bereits beim Pre-Sale hatte Ticketmaster zeitweise mit einem sehr hohen Andrang und Problemen zu kämpfen. In den sozialen Medien beschweren sich einige Nutzer, dass Tickets aus dem Warenkorb verschwunden sind oder sie ihren Platz in der Warteschlange verloren haben.

Für den Start des Ticketvorverkaufs am Mittwoch solltet ihr euch also rechtzeitig in euren Ticketmaster-Account einloggen und die Vorverkaufsseite ansteuern. Bringt viel Geduld mit, damit ihr eines der begehrten Niall-Horan-Tickets ergattert.

Wer leer ausgeht, kann sein Glück noch einmal am Freitag versuchen, wenn der Vorverkauf bei Eventim und weiteren Stellen losgeht. Auf Plattformen wie Viagogo oder Ticketbande solltet ihr verzichten. Dabei handelt es sich um Wiederverkäufer ohne eigene Kartenkontingente. Die Tickets sind hier oft wesentlich teuer als ursprünglich.

