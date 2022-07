Heavy Metal – das ist Bier, die „Pommes-Gabel“, harte Musik – und süße Bärchen. Goldbären? So wie es aussieht, schon. Anlässlich des 100. Geburtstags von Haribo und der Rückkehr der Festival-Saison erscheint eine limitierte „Wacken“-Edition der Haribo-Goldbären.

Die limitierte Süßigkeit ist ab sofort im Online-Shop von Haribo erhältlich.

Hier kann man die limitierten Wacken-Goldbären von Haribo kaufen

Wenige Wochen vor dem Metal-Highlight des Jahres erscheint die entsprechende Sonderedition. Anders als bei der normalen Ausgabe sind die Bären in der Wacken-Edition nicht bunt. Stattdessen kommen die Goldbären in passendem Schwarz sowie in Rot. Dabei sollen sie einen Fassbrause-Geschmack („Zitrone und Holunder“) haben. Während auf den normalen Packungen der Aufdruck „zum Teilen“ zu finden ist, steht auf der Wacken-Edition „zum Headbangen“. Wo gibt es die Wacken-Haribo-Goldbären?

Ihr könnt sie ab sofort und solange der Vorrat reicht im Haribo-Online-Shop bestellen.

Eine Packung kostet 0,99 Euro.

Zusätzlich fallen Versandkosten in Höhe von 5,99 Euro an.

an. Pro Metal-Head können maximal 5 Packungen bestellt werden.

bestellt werden. Weiterhin gibt es die Wacken-Goldbären in Haribo-Shops .

. Wer das Festival besucht, findet die limitierte Edition zudem auf dem Festivalgelände .

. Fährt jemand nach Schleswig-Holstein, kann man sich auch im Wacken-Store mit den Tüten eindecken.

So sehen die Wacken-Goldbären aus:

So wie es aussieht, freuen sich die Metal-Heads über die süße Überraschung:

Manch User hat die Kooperation schon vor Jahren vorhergesehen:

Haribo feiert mit Wacken 100. Geburtstag

Für Metal-Fans ist Wacken das Highlight des Jahres. In diesem Jahr steigt das Festival vom 4. bis zum 6. August. Nach zweijähriger Zwangspause ist die Veranstaltung in diesem Jahr wieder ausverkauft. Highlights sind in diesem Jahr unter anderem die Auftritte von Slipknot, Judas Priest und Powerwolf. Haribo ist in diesem Jahr mit Ständen und Sonderaktionen dabei. So könnt ihr zum Beispiel mit einer Goldbären-Gitarre mit der Bezeichnung „DeFender of Frohsinn“ abrocken können.

Die Wacken-Ausgabe ist nicht die einziger Sonderedition der Goldbären im Jubiläumsjahr. Zu Beginn des Jahres gab es bereits die „Kindheitsknaller“ mit Bären in Geschmackssorten wie Kirschlolli, Zuckerwatte, Brause oder Wackelpudding. Im Mai gab es die „ÜBÄRraschung“, in der blaue Bären enthalten waren. Die Wacken-Edition ist die nächste Phase in der Geburtstagsfeier.

