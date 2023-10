Diese 20 genialen Gadgets werten jedes E-Bike auf

© Mit den richtigen Gadgets macht ihr euer E-Bike zum perfekten Begleiter. (Bildquelle: GIGA) 1 / 21

Immer mehr Menschen setzen auf elektronische Unterstützung beim Radfahren, sei es für längere Touren oder einfach nur, um schneller und müheloser von A nach B zu kommen. Und mit der steigenden Beliebtheit von E-Bikes gibt es auch immer mehr innovative und nützliche Gadgets, die das Radfahren noch angenehmer und sicherer machen. Wir stellen euch hier die besten vor.

E-Bikes sind mittlerweile in vielen Städten nicht mehr wegzudenken und werden immer beliebter. Mit den richtigen Gadgets könnt ihr eure Fahrt noch sicherer, komfortabler und unterhaltsamer gestalten. In unserer Bilderstrecke findet ihr alles, was das E-Bike-Fahrer-Herz höher schlagen lässt: von praktischen Navigationsgeräten über innovative Sicherheits-Features bis hin zu coolen Accessoires. Lasst euch inspirieren und entdeckt die neuesten Trends und Gadgets für euer E-Bike.