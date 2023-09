Gorpcore, aber richtig: Diese 13 Gadgets machen den Fashionstyle erst perfekt

© Die australische Radrennfahrerin Caroline Buchanan trägt eine High-Tech-Sonnenbrille für Sportler (Bildquelle: Oakley) 1 / 14

Funktional und sportlich: Gorpcore ist ein Streetwear-Trend, der sich etabliert hat. Wir finden, dass zu einer Wanderjacke aber noch viel mehr gehört und zeigen dir, welche (Technik-)Gadgets den Style komplett machen.

Jack Wolfskin, The Northface, Arc'teryx, Salomon, Patagonia – das sind Marken für Bekleidung und Schuhe, die ursprünglich vor allem im Bereich Trekking und Outdoor zu finden waren. Mittlerweile ist das Outdoor-Equipment die Basis für einen Mode- und Lebensstil namens Gorpcore geworden, der praktisch in jeder Großstadt der Welt zu finden ist. Ein urbaner Look, der unter dem Hashtag #gorpcore auf TikTok und Instagram gefeiert wird.

Aber mal ganz ehrlich: Wer eine Goretex-Jacke und Hiking-Boots trägt, aber kein Taschenmesser besitzt, macht doch irgendwas falsch. Glücklicherweise lässt sich da was ändern, mit den passenden Accessoires! Empfehlenswert ist beispielsweise…