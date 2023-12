Sims-Alternativen: 11 Lebenssimulationen, die ihr auschecken müsst

Durchgrast man den Markt des Genres, wird schnell deutlich: Die Sims ist die unangefochtene Nummer Eins. Dennoch gibt es echte Konkurrenz, die sich allmählich anschleicht. Zudem gibt es viele Spiele, die in ihrer Essenz und mit ihrem Entspannungs-Faktor ebenfalls das bieten können, was der Hit von EA vormacht.

Wenn wir an Lebenssimulationen denken, kommen wir um den Spitzenreiter nicht herum: Die Sims. Auch wenn das Game den Markt anführt, gibt es da draußen schöne Alternativen, auf die ihr ein Auge werfen solltet. Außerdem machen sich schon einige Sims-Killer bereit, die den König in der Zukunft vom Thron stoßen könnten.

Fangen wir mit einer ganz offensichtlichen Alternative an: Animal Crossing. New Horizons hat Anfang 2020 die Welt im Sturm erobert und auch heute noch pflegen massenhaft Switch-Spieler ihre mühselig dekorierten Inseln und Häuser.

Darin sollen Spieler und Spielerinnen noch mehr Freiheiten als im großen Vorbild haben und seit Ewigkeiten von Die Sims 4 gewünschte Features sind hier schon ab Start an Bord. Leider gibt es noch keinen Release-Zeitraum für Paralives, ihr solltet es aber definitiv auf dem Schirm behalten. Setzt Paralives am besten auf eure Steam-Wunschliste .

Wie ist wohl die Karriere eines YouTubers? Das verrät YouTubers Life 2. In dieser Lebenssimulation könnt ihr in bunter und chaotischer Weise den Weg eines Videoproduzenten nacherleben.

No Place Like Home

© In No Place Like Home habt ihr alle Hände voll zu tun. (Bildquelle: Awaken Realms) 7 / 12