Der elfte Platz geht an das Honor 20 Pro, das ganz wie das Samsung Galaxy S10 Plus auf 113 Punkte kommt. Eine der vier rückwärtigen Linsen sorgt für einen Makroeffekt – doch auch die weitere Fotoleistung des Honor 20 Pro kann sich sehen lassen. Den Testern haben das geringe Bildrauschen und der gute Bokeh-Effekt mit gewollter Unschärfe im Hintergrund besonders gut gefallen. Abzug gibt es für die nicht ganz so feinen Details, die besonders bei starkem Lichteinfall deutlich werden. Auch die Farbwiedergabe könnte in manchen Fällen etwas besser sein.

Honor 20 Pro bei Amazon kaufen *

Weiter geht es mit einem Handy von OnePlus …