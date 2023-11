Unvernünftige Anschaffungen bis 1.000 Euro, die niemand wirklich braucht

© Shut up and take my money! (Bildquelle: Getty Images / Erstudiostok) 1 / 17

Anzeige Steig mit uns hinab in die Hölle des sinnlosen Konsums. In eine Welt, in der die Vernunft nichts zu melden hat. Wir zeigen euch Produkte, bei denen man sich zu Recht fragt: Warum gibt es das und wer kauft das? Bei manchen Käufen stellt man hinterher fest, dass man sich das vielleicht hätte sparen können. Etwa der Hometrainer, der ungenutzt in der Ecke steht. Oder der gigantische Kühlschrank, der meist nur zu einem Drittel gefüllt ist. Nun, das kann jedem mal passieren. Richtig wild sind dagegen bekloppte Anschaffungen, die schon auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind. Um hier auf den „Kaufen“-Button zu klicken, muss man vorher seinen Menschenverstand auf stumm schalten. Shut up and take my money!