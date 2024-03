10.000 4K-Filme auf einer Disc: Kann Blu-ray einpacken?

Chinesische Forschende haben einen optischen Disc-Datenträger vorgestellt, der unfassbare 200 TB speichern kann. Ist das der Nachfolger der Blu-ray ?

Optischer Datenträger mit 100 Schichten vorgestellt

Ein Forscherteam der Technischen Universität Shanghai hat einen „3D nanoscale optical disk memory with petabit capacity“ präsentiert – also eine Scheibe, die per Laser ausgelesen wird und unfassbare Datenmengen speichern kann (Quelle: IEEE Spectrum). Konkret genannt wird eine Kapazität von 200.000 GB oder 200 TB. Zum Vergleich: Auf eine DVD (einlagig) passen 4,7 GB. Bei Blu-rays sind immerhin zwischen 50 und 100 GB möglich.

Anzeige

2005 zeigte Sony den Prototypen der Blu-ray, zusammen mit passendem Player (Bildquelle: YOSHIKAZU TSUNO/AFP via Getty Images)

Das Geheimnis der „Superscheibe“ sind ihre 100 Schichten, was zu einer 4.000-mal höheren Datendichte im Vergleich zu Blu-ray führt. Selbst Festplatten werden um Faktor 24 übertroffen. Zum Schreiben und Lesen von Daten kommen mehrere Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen zum Einsatz.

Anzeige

Mega-Speicher-Disc: Wozu soll das gut sein?

Lässt man der Fantasie freien Lauf, dann wäre eine 200-TB-Scheibe für absurde Zwecke verwendbar. Darauf würden über 14.000 Filme in 4K mit jeweils 2 Stunden Laufzeit passen, wie Digitaltrends vorrechnet – das reicht auch für sehr große private Sammlungen.

Anzeige

Filme und Games auf Datenträgern sind kaum noch relevant (Bildquelle: Statista))

Schwebende Regale (CD, DVD) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 17:49 Uhr

Haben wir bald statt einem Regal mit Blu-Rays nur noch eine Scheibe, die einfach immer im Player liegt? Wahrscheinlich nicht. Selbst mit Blick auf 8K-Filme ist die Zukunft der optischen Datenträger ungewiss. Die Verkaufszahlen zeigen schon seit Jahren, dass Streaming das Ruder übernommen hat. Die Entwickler der 100-Schichten-Scheibe sehen die Anwendung eher im gewerblichen Bereich: „Der Einsatz von optischer Datenspeichertechnologie mit ultrahoher Dichte in großen Datenzentren ist jetzt möglich“, freut sich Min Gu, Professor für optisch-elektrische und Computertechnik.