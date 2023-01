Neue Geschirrspüler oder Kühlschranke verbrauchen viel weniger Energie als alte. In einer ersten deutschen Stadt gibt es deswegen ab sofort eine Abwrackprämie in Höhe von bis zu 150 Euro, wenn sich Verbraucher für ein neues Gerät entscheiden. Das Alter der Geräte ist entscheidend.

Stuttgart: Abwrackprämie für Küchengeräte gestartet

In Stuttgart dürfen sich Verbraucher über eine neue Abwrackprämie freuen. Bei der Aktion Gerätetausch lässt die baden-württembergische Hauptstadt über ein Förderprogramm bis zu 150 Euro springen, wenn sich für ein effizientes Neugerät entschieden wird. Je nach Art des Altgeräts gelten aber unterschiedliche Bedingungen, was das Alter angeht. Das Förderprogramm kann ab sofort von Stuttgarter Bürgern und Organisationen in Anspruch genommen werden.

Käufern von Neugeräten winkt eine Prämie von 50 Prozent des Kaufpreises der Neuanschaffung, maximal aber 150 Euro. Auch kann eine Förderung mehrerer Geräte gleichzeitig beantragt werden. Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler können geltend gemacht werden.

Wichtig ist das Alter und die Effizienzklasse der alten Geräte. Bei Kühl- oder Gefriergeräten über 145 cm muss die Effizienzklasse C oder höher bestehen, bei kleineren D oder höher. Zudem müssen sie mindestens 15 Jahre alt sein. Bei Waschmaschinen und Geschirrspülern reichen 12 Jahre aus. Eine Kopie des Kaufnachweises muss der Antragstellung beigelegt werden, ebenso wie ein Foto des Typenschilds. Auch ein Entsorgungsnachweis des Altgeräts ist Teil des Antrags.

Das entsprechende Formular steht auf der Webseite der Stadt Stuttgart bereit (Quelle: Stuttgart.de). Es muss ausgedruckt und per Post abgeschickt werden, ein reiner Online-Vorgang ist nicht vorgesehen.

Geld für alte Küchengeräte in ganz Deutschland?

Es bleibt abzuwarten, ob das Stuttgarter Beispiel Schule machen wird. Bereits im September 2022 hatte die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag eine bundesweite Prämie für alle größeren Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke ins Spiel gebracht. Seitdem ist diesbezüglich aber nichts passiert.