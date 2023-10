7 vs. Wild – Staffel 3: Offizieller Trailer bringt Fans zum Ausrasten

Der Starttermin für die dritte Staffel von 7 vs. Wild steht: Ab dem 29. November 2023 geht es auf YouTube wieder los. Das Datum wurde im Rahmen des offiziellen Trailers enthüllt, in dem es auch erste Szenen aus der neuen Staffel zu sehen gibt. Die Fans können es kaum noch erwarten.

Seit Monaten fiebern die Fans von 7 vs. Wild schon dem Start der dritten Staffel entgegen. Jetzt wissen wir endlich, wann die erste Folge der Survival-Show auf YouTube ausgestrahlt wird. Am 29. November 2023 fällt der Startschuss auf der Videoplattform von Google.

Höchstwahrscheinlich etwas früher werden die Folgen der dritten Staffel auf Amazons werbefinanziertem Video-Channel Freevee zu sehen sein. Wann genau es da losgeht, ist offiziell noch nicht bekannt. Teilnehmer Joey Kelly hat während eines Interviews jedoch verraten, dass die neue Staffel am 30. Oktober 2023 bei Amazon starten soll.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von 7 vs. Wild anschauen:

Gerade einmal zwei Stunden lang ist der Trailer zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Beitrages auf YouTube online, kann jedoch schon über 150.000 Aufrufe und 35.700 Likes verzeichnen. In den Kommentaren wimmelt es von Leuten, die den Release der neuen Staffel gar nicht mehr erwarten können:

„Ich kann es gar nicht mehr abwarten, dass die 3. Staffel endlich los geht. Ich bin so gespannt drauf!“ – wtfkielboy

„Habe mega Gänsehaut und jeder einzelne Teilnehmer in den Filmfetzchen hat mich unfassbar neugierig auf das Geschehen gemacht. Das Feeling hatte ich so nicht einmal in Staffel 2.“ – steffyx5991

„Mit der Location und den Kandidaten kann das nur die beste Staffel werden.“ – tipa3047