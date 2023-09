Starttermin für 7 vs. Wild – Staffel 3 geleakt: Joey Kelly verplappert sich

7 vs. Wild geht in die dritte Staffel und Fans fragen sich, wann die beliebte Survival-Webserie ausgestrahlt wird. Dummerweise hat sich genau dazu Joey Kelly in einem kürzlichen Interview verplappert.

7 vs. Wild: Joey Kelly spricht über baldigen Start

Am 22. September 2023 war Musiker Joey Kelly in der ZDF-Morgensendung „Volle Kanne“ zu Gast. Dort spricht er unter anderem über die dritte Staffel von 7 vs. Wild, auf die Fans bereits sehnlich warten. Bisher war noch kein konkretes Datum für die Ausstrahlung auf Amazon Freevee und YouTube bekannt, doch das ändert Kelly in seinem freudigen Redeschwall, weswegen er schließlich von der Moderatorin unterbrochen wird.

Laut Kelly soll 7 vs. Wild am 30. Oktober 2023 auf Freevee erscheinen. Ungewöhnlich daran, ist, dass es sich bei diesem Datum um einen Montag handelt, und für gewöhnlich 7 vs. Wild mittwochs ausgestrahlt wird. Doch auch dafür hat Joey Kelly eine Antwort parat und zwar soll die Ausstrahlung auf YouTube genau vier Wochen nach der Ausstrahlung auf Freevee erfolgen, daher die Verschiebung des Tages. Den Clip dazu seht ihr in der ZDF-Mediathek ab Minute 59:22.

Produzent Fritz Meinecke ist über diesen Fauxpas im Übrigen nicht erfreut. Er sagt daraufhin, dass nichts feststeht, solange es keine Informationen über YouTube, Instagram oder sonstige Social-Media-Kanäle gibt.

Darum geht es bei 7 vs. Wild

Die Grundidee besteht darin, sieben Menschen in der Wildnis abzusetzen und dabei zu dokumentieren, wie sie ohne lebensnotwendige Dinge wie Essen und Trinken auskommen. Das Einzige, was die Kandidaten mitnehmen dürfen, ist ein Liter Wasser plus alle Gegenstände, die sie zusätzlich in die 1-Liter-Flasche hineinbekommen.

Die Teilnehmer bestehen größtenteils aus Influencern, die das gewonnene Preisgeld im Anschluss an eine selbst bestimmte gemeinnützige Organisation spenden. Die erste Staffel fand in Schweden statt, die zweite auf Isla de San José in Panama. Staffel drei wird in Kanada stattfinden und zumindest Joey Kelly zufolge am 30. Oktober 2023 ausgestrahlt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.