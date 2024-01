Pokémon GO: Shiny-Liste mit allen schillernden Pokémon (2024)

In Pokémon GO könnt ihr Shiny-Pokémon fangen. Dabei handelt es sich um äußerst seltene Versionen von normalen Pokémon in anderer Farbe. Dementsprechend sind sie sehr begehrt und die Chance sie zu fangen gleichermaßen gering. Wir erklären euch, wie ihr schillernde Pokémon erkennen und fangen könnt und geben euch eine aktuelle Übersicht aller Shinys in unserer Liste.

Shiny-Pokémon erkennen

Shinys sind eine echte Seltenheit in Pokémon GO und Schätzungen zufolge liegt die Chance etwa bei 1:350 einem schillernden Pokémon in freier Wildbahn zu begegnen. Ob ihr es mit einem Shiny-Pokémon zu tun habt, könnt ihr leicht an folgenden Faktoren erkennen:

Shinys haben ein andere Farbe als ihre normalen Versionen. Ein Shiny-Garados hat beispielsweise eine rote anstatt der normalen blauen Färbung.

als ihre normalen Versionen. Ein Shiny-Garados hat beispielsweise eine rote anstatt der normalen blauen Färbung. Ihr werdet die wahre Farbe eines Pokémon erst im Kampfbildschirm sehen. Auf der Weltkarte tauchen auch Shiny-Pokémon zunächst in der Farbe ihrer normalen Form auf.

Auf der Weltkarte tauchen auch Shiny-Pokémon zunächst in der Farbe ihrer normalen Form auf. Wenn ihr ein schillerndes Pokémon im Status-Bildschirm anschaut, glitzert der Hintergrund unverkennbar.

anschaut, unverkennbar. Gefangene Shiny-Pokémon werden im Pokédex mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet.

Schillernde Pokémon finden und fangen

Wie bereits erwähnt, ist die Spawn-Rate und Fang-Chance für Shinys sehr gering. Es gibt auch keine garantierten Farmspots für die schillernden Versionen. Um eure Chancen zu steigern, beachtet folgende Hinweise:

Während verschiedener Events und Festivals – wie zum Beispiel dem Community Day oder den Raid-Wochenenden – ist die Chance größer ein bestimmtes Shiny in freier Wildbahn zu erwischen.

– wie zum Beispiel dem oder den – ist die Chance größer ein bestimmtes Shiny in freier Wildbahn zu erwischen. Die Spawn-Rate von Shinys wird für jeden Spieler individuell berechnet. Habt ihr beispielsweise gerade ein schillerndes Pokémon gefangen, bringt es nichts, Freunden vom Fundort zu berichten, da die Shinys völlig zufällig auftauchen.

wird für jeden Spieler individuell berechnet. Habt ihr beispielsweise gerade ein schillerndes Pokémon gefangen, bringt es nichts, Freunden vom Fundort zu berichten, da die Shinys völlig zufällig auftauchen. Bedenkt, dass Shiny-Pokémon sich nur in ihrer Farbe von den normalen Versionen unterscheiden. Ihr profitiert bei ihnen nicht von erhöhten IV-Werten und sie haben auch nicht mehr WP im Vergleich mit ihren normalen Artgenossen .

und sie haben auch . Wenn ihr schillernde Pokémon entwickelt, werden auch die weiteren Formen Shinys sein. Und da ihr in der Regel nur die erste Form in freier Wildnis findet, sind schillernde Weiterentwicklungen nur so zu erhalten.

Schillernde Baby-Pokémon sind nur durch das Ausbrüten von Eiern erhältlich.

Wenn ihr aus irgendeinem Grund ein Shiny-Pokémon verschicken wollt, hat Entwickler Niantic hier mitgedacht. Ihr bekommt bei schillernden Pokémon noch einmal eine Sicherheitsabgfrage, falls ihr sie loswerden wollt. Shinys solltet ihr aber nie verschicken, da sie, wie gesagt, sehr selten sind.

Ihr wollt euch die Suche nach Shiny-Pokémon erleichtern? Dann holt euch das Pokémon GO Plus Armband und sammelt sie alle!

Shiny-Liste von Pokémon GO

In der folgenden Tabelle sind alle Shinys aufgelistet, die ihr in Pokémon GO finden könnt. Sie sind nach ihren Pokédexnummern sortiert und zudem zeigen wir euch ihr Aussehen, damit ihr sie besser erkennen könnt. Wie ihr jedes Shiny erhalten könnt, haben wir euch ebenfalls dazu geschrieben.

Einige sind in freier Wildbahn zu finden, andere können in Raids gefangen, aus Eiern gebrütet oder entwickelt werden.

Nr. Pokémon Erhältlich durch/in... 001 Bisasam Wildnis 002 Bisaknosp Entwicklung 003 Bisaflor (u. Mega-Bisaflor) Entwicklung 004 Glumanda Wildnis 005 Glutexo Entwicklung 006 Glurak (u. Mega-Glurak) Entwicklung 007 Schiggy Wildnis 008 Schillok Entwicklung 009 Turtok (u. Mega-Turok) Entwicklung 010 Raupy Wildnis 011 Safcon Entwicklung 012 Smettbo Entwicklung 013 Hornliu Wildnis 014 Kokuna Entwicklung 015 Bibor (u. Mega-Bibor) Wildnis 016 Taubsi Wildnis 017 Tauboga Entwicklung 018 Tauboss (u. Mega-Tauboss) Entwicklung 019 Rattfratz Wildnis 019 Alola-Rattfratz Wildnis 020 Rattikarl Entwicklung 020 Alola-Rattikarl Entwicklung 021 Habitak Wildnis 022 Ibitak Entwicklung 023 Rettan Wildnis 024 Arbok Entwicklung 025 Pikachu Entwicklung, Wildnis 026 Raichu Entwicklung 026 Alola-Raichu Raids 027 Sandan Wildnis 027 Alola-Sandan Wildnis, Ei 028 Sandamer Entwicklung 028 Alola-Sandamer Entwicklung 029 Nidoran (weiblich) Wildnis 030 Nidorina Entwicklung 031 Nidoqueen Entwicklung 032 Nidoran (männlich) Wildnis 033 Nidorino Entwicklung 034 Nidoking Entwicklung 035 Piepi Entwicklung 036 Pixi Entwicklung 037 Vulpix Wildnis, Ei 037 Alola-Vulpix Wildnis, Ei 038 Vulnona Entwicklung 038 Alola-Vulnona Entwicklung 039 Pummeluff Entwicklung 040 Knuddeluff Entwicklung 041 Zubat Wildnis 042 Golbat Entwicklung 043 Myrapla Wildnis 044 Duflor Entwicklung 045 Giflor Entwicklung 046 Paras Wildnis 047 Parasek Entwicklung 048 Bluzuk Wildnis 049 Omot Entwicklung 050 Digda Wildnis 050 Alola-Digda Wildnis 051 Digdri Entwicklung 051 Alola-Digdri Entwicklung 052 Mauzi Wildnis, Crypto-Shiny 052 Alola-Mauzi Wildnis 053 Snobilikat Entwicklung. Crypto-Shiny 053 Alola-Snobilikat Entwicklung 054 Enton Wildnis 055 Entoron Entwicklung 056 Menki Wildnis 057 Rasaff Entwicklung 058 Fukano Wildnis 059 Arkani Entwicklung 060 Quapsel Wildnis 061 Quaputzi Entwicklung 062 Quappo Entwicklung 063 Abra Wildnis 064 Kadabra Entwicklung 065 Simsala Entwicklung 066 Machollo Wildnis 067 Maschock Entwicklung 068 Machomei Entwicklung 069 Knofensa Wildnis 070 Ultrigaria Entwicklung 071 Sarzenia Entwicklung 072 Tentacha Wildnis 073 Tentoxa Entwicklung 074 Kleinstein Wildnis 074 Alola-Kleinstein Wildnis 075 Georok Entwicklung 075 Alola-Georok Entwicklung 076 Geowaz Entwicklung 076 Alola-Geowaz Entwicklung 077 Ponita Wildnis, Ei 077 Galar-Ponita Raid 078 Gallopa Entwicklung 078 Galar-Gallopa Entwicklung 079 Flegmon Wildnis 080 Lahmus Entwicklung 081 Magnetilo Wildnis 082 Magneton Entwicklung 083 Porenta Wildnis, Ei 084 Dodu Wildnis 085 Dodri Entwicklung 086 Jurob Wildnis 087 Jugong Entwicklung 088 Sleima Wildnis, Ei 088 Alola-Sleima Wildnis, Ei 089 Sleimok Entwicklung 089 Alola-Sleimok Entwicklung 090 Muschas Wildnis 091 Austos Entwicklung 092 Nebulak Wildnis 093 Alpollo Entwicklung 094 Gengar Entwicklung 095 Onix Wildnis 096 Traumato Wildnis 097 Hypno Entwicklung 098 Krabby Wildnis 099 Kingler Entwicklung 100 Voltobal Wildnis, Ei 101 Lektrobal Entwicklung 102 Owei Wildnis 103 Kokowei Entwicklung 103 Alola-Kokwei Wildnis, Raids 104 Tragosso Wildnis, Ei 105 Knogga Entwicklung 105 Alola-Knogga Raids 106 Kicklee Wildnis 107 Nockchan Wildnis 108 Schlurp Wildnis 109 Smogon Wildnis 110 Smogmog Entwicklung 111 Rihorn Wildnis 112 Rizeros Entwicklung 113 Chaneira Wildnis 114 Tangela Wildnis 115 Kangama Wildnis, Ei 116 Seeper Wildnis 117 Seemon Entwicklung 118 Goldini Wildnis 119 Golking Entwicklung 120 Sterndu Wildnis 121 Starmie Entwicklung 122 Pantimos Wildnis 123 Sichlor Wildnis, Ei, Crypto-Shiny 124 Rossana Entwicklung 125 Elektek Entwicklung 126 Magmar Wildnis, Entwicklung 127 Pinsir Wildnis, Ei, Crypto-Shiny 128 Tauros Wildnis, Ei 129 Karpador Wildnis, Ei 130 Garados Wildnis, Entwicklung 131 Lapras Wildnis 132 Ditto Wildnis 133 Evoli Wildnis, Ei 134 Aquana Entwicklung 135 Blitza Entwicklung 136 Flamara Entwicklung 137 Porygon Wildnis 138 Amonitas Wildnis, Ei 139 Amoroso Entwicklung 140 Kabuto Wildnis, Ei 141 Kabutops Entwicklung 142 Aerodactyl Wildnis, Ei, Raids 143 Relaxo Wildnis 144 Arktos Crypto 145 Zapdos Crypto 146 Lavados Crypto 147 Dratini Wildnis 148 Dragonir Entwicklung 149 Dragoran Entwicklung 150 Mewtu Crypto, Spezialforschung 151 Mew Spezialforschung 152 Endivie Wildnis 153 Lorblatt Entwicklung 154 Meganie Entwicklung 155 Feurigel Wildnis 156 Igelavar Entwicklung 157 Tornupto Entwicklung 158 Karnimani Wildnis 159 Tyracroc Entwicklung 160 Impergator Entwicklung 161 Wiesor Wildnis 162 Wiesenior Entwicklung 165 Ledyba Wildnis 166 Ledian Entwicklung 167 Webarak Wildnis 168 Ariados Entwicklung 169 Iksbat Entwicklung 170 Lampi Wildnis 171 Lanturn Entwicklung 172 Pichu Ei 173 Pii Ei 174 Fluffeluf Ei 175 Togepi Ei 176 Togetic Entwicklung 177 Natu Wildnis 178 Xatu Wildnis, Entwicklung 179 Voltilamm Wildnis 180 Waaty Entwicklung 181 Ampharos Entwicklung 182 Blubella Entwicklung 183 Marill Entwicklung 184 Azumarill Entwicklung 185 Mogelbaum Entwicklung 186 Quaxo Entwicklung 190 Griffel Wildnis 191 Sonnkern Wildnis 192 Sonnflora Entwicklung 193 Yanma Wildnis 194 Felino Wildnis, Ei 195 Morlord Entwicklung 196 Psiana Entwicklung 197 Nachtara Entwicklung 198 Kramurx Wildnis 199 Laschoking Entwicklung 200 Traunfugil Wildnis 201 Icognito Wildnis 201 Icognito G Wildnis 201 Icognito L Wildnis 201 Icognito O Wildnis 201 Icognito R Wildnis 201 Icognito T Wildnis 201 Icognito U Wildnis 202 Woingenau Entwicklung 204 Tannza Wildnis 205 Forstellka Entwicklung 206 Dummisel Wildnis, Ei 207 Skorgla Wildnis, Ei 208 Stahlos Entwicklung 209 Snubbull Wildnis 210 Granbull Entwicklung 211 Baldorfish Wildnis, Ei 212 Scherox Entwicklung, Crypto-Shiny 213 Pottrott Wildnis 215 Sniebel Wildnis, Ei, Crypto-Shiny 216 Teddiursa Wildnis 217 Ursaring Entwicklung 220 Quiekel Wildnis 221 Keifel Entwicklung 225 Botogel Wildnis 227 Panzaeron Wildnis, Ei 228 Hunduster Wildnis 229 Hundemon (u. Mega-Hundemon) Entwicklung 230 Seedraking Entwicklung 233 Porygon2 Entwicklung 234 Damhirplex Wildnis, Crypto-Shiny 235 Farbeagle Wildnis 238 Kussilla Ei 239 Elekid Ei 240 Magby Ei 241 Miltank Wildnis 242 Heiteira Entwicklung 243 Raikou Crypto 244 Entei Crypto 245 Suicune Crypto 246 Larvitar Wildnis 247 Pupitar Entwicklung 248 Despotar Entwicklung 249 Lugia Raids 250 Ho-Oh Tausch 251 Celebi Spezialforschung 252 Geckarbor Wildnis 253 Reptain Entwicklung 254 Gewaldro Entwicklung 255 Flemmli Wildnis 256 Jungglut Entwicklung 257 Lohgock Entwicklung 258 Hydropi Wildnis 259 Moorabbel Entwicklung 260 Sumpex Entwicklung 261 Fiffyen Wildnis 262 Magnayen Entwicklung 263 Zigzachs Wildnis 263 Galar-Zigzachs Ei 264 Geradaks Entwicklung 264 Galar-Geradaks Entwicklung 265 Waumpel Wildnis 266 Schaloko Entwicklung 267 Papinella Entwicklung 268 Panekon Entwicklung 269 Pudox Entwicklung 270 Loturzel Wildnis 271 Lombrero Entwicklung 272 Kappalores Entwicklung 273 Samurzel Wildnis 274 Blanas Entwicklung 275 Tengulist Entwicklung 276 Schwalbini Wildnis 277 Schwalboss Entwicklung 278 Wingull Wildnis 279 Pelipper Entwicklung 280 Trasla Wildnis 281 Kirlia Entwicklung 282 Guardevoir Entwicklung 287 Bummelz Wildnis 288 Muntier Entwicklung 289 Letarking Entwicklung 290 Nincada Wildnis, Ei 291 Ninjask Entwicklung 296 Makuhita Wildnis 297 Hariyama Entwicklung 298 Azurill Ei 299 Nasgnet Wildnis 300 Eneco Wildnis 301 Enekoro Entwicklung 302 Zobiris Wildnis 303 Flunkifer Ei, Raids, Crypto-Shiny 304 Stollunior Wildnis 305 Stollrak Entwicklung 306 Stolloss Entwicklung 307 Meditie Wildnis 308 Meditalis Entwicklung 309 Frizelbliz Wildnis 310 Voltenso Entwicklung 311 Plusle Wildnis 312 Minun Wildnis 313 Volbeat Wildnis, Ei 314 Illumise Wildnis, Ei 315 Roselia Wildnis 318 Kanivanha Wildnis, Ei 319 Tohaido Entwicklung 320 Wailmer Wildnis, Ei 321 Wailord Entwicklung 325 Spoink Wildnis 326 Groink Entwicklung 327 Pandir Wildnis 328 Knacklion Wildnis 329 Vibrava Entwicklung 330 Libelldra Entwicklung 333 Wablu Wildnis, Ei 334 Altaria Entwicklung 335 Sengo Wildnis, Ei 336 Vipitis Wildnis, Ei 337 Lunastein Wildnis, Ei 338 Sonnfel Wildnis, Ei 339 Schmerbe Wildnis, Ei 340 Welsar Entwicklung 343 Puppance Wildnis 344 Lepumentas Entwicklung 345 Liliep Wildnis, Ei 346 Wielie Entwicklung 347 Anorith Wildnis, Ei 348 Armaldo Entwicklung 349 Barschwa Wildnis, Ei 350 Milotic Entwicklung 351 Formeo Wildnis 351 Formeo Regenform Wildnis 353 Shuppet Wildnis 354 Banette Entwicklung 355 Zwirrlicht Wildnis 356 Zwirrklop Entwicklung 359 Absol Wildnis, Ei, Crypto-Shiny 360 Isso Ei 361 Schneppke Wildnis 362 Firnontor Entwicklung 366 Perlu Wildnis, Ei 367 Aalabyss Entwicklung 368 Saganabyss Entwicklung 370 Liebiskus Wildnis, Ei 371 Kindwurm Wildnis, Crypto-Shiny 372 Draschel Entwicklung, Crypto-Shiny 373 Brutalanda Entwicklung, Crypto-Shiny 374 Tanhel Wildnis, Crypto-Shiny 375 Metang Entwicklung, Crypto-Shiny 376 Metagross Entwicklung. Crypto-Shiny 377 Regirock Tausch 378 Regice Tausch 379 Registeel Tausch 380 Latias Wildnis 381 Latios Wildnis 382 Kyogre Tausch 383 Groudon Tausch 384 Rayquaza Tausch 386 Deoxys Tausch 387 Chelast Wildnis, Ei 388 Chelcarain Entwicklung 389 Chelterrar Entwicklung 390 Panflam Wildnis, Ei 391 Panpyro Wildnis, Entwicklung 392 Panferno Entwicklung 393 Plinfa Wildnis 394 Pliprin Entwicklung 395 Impoleon Entwicklung 401 Zirpurze Wildnis 402 Zirpeise Entwicklung 403 Sheinux Ei 404 Luxio Entwicklung 405 Luxtra Entwicklung 406 Knospi Ei 407 Roserade Entwicklung 412 Burmy (Pflanzenumgang) Wildnis, Ei 412 Burmy (Sandumhang) Wildnis, Ei 412 Burmy (Lumpenumhang) Wildnis, Ei 413 Burmadame (Pflanzenumgang) Entwicklung 413 Burmadame (Sandumhang) Entwicklung 413 Burmadame (Lumpenumhang) Entwicklung 414 Moterpel Entwicklung 418 Bamelin Wildnis 419 Bojelin Entwicklung 424 Ambidiffel Entwicklung 425 Driftlon Wildnis 426 Drifzepeli Entwicklung 427 Haspiror Wildnis 428 Schlapor Entwicklung 429 Traunmagil Entwicklung 430 Kramshef Entwicklung 431 Charmian Wildnis 432 Shnurgarst Entwicklung 436 Bronzel Wildnis 437 Bronzong Entwicklung 438 Mobai Ei 439 Pantimimi Ei 440 Wonneira Ei 442 Kryppuk Spzialforschung, Tausch 443 Kaumalat Wildnis, Ei 444 Knarksel Entwicklung 445 Knakrack Entwicklung 447 Riolu Ei 448 Lucario Entwicklung 449 Hippopotas Wildnis 450 Hippoterus Entwicklung 451 Pionskora Wildnis 452 Piondragi Entwicklung 453 Glibunkel Wildnis 454 Toxiquak Entwicklung 459 Shnebedeck Wildnis 460 Rexblisar Entwicklung 461 Snibunna Entwicklung, Crypto-Shiny 462 Magnezone Entwicklung 463 Schlurplek Entwicklung 464 Rihornior Entwicklung 465 Tangoloss Entwicklung 466 Elevoltek Entwicklung 467 Magbrant Entwicklung 468 Togekiss Entwicklung 469 Yanmega Entwicklung 470 Folipurba Entwicklung 471 Glaziola Entwicklung 472 Skorgro Entwicklung 473 Mamutel Entwicklung 474 Porygon-Z Entwicklung 475 Galagladi Entwicklung 476 Voluminas Entwicklung 477 Zwirrfinst Entwicklung 478 Frosdedje Entwicklung 485 Heatran Tausch 487 Giratina (Wandelform) Wildnis 487 Giratina (Urform) Wildnis 488 Cresselia Raids 491 Darkrai Wildnis 495 Serpifeu Wildnis 496 Efoserp Entwicklung 497 Serpiroyal Entwicklung 504 Nagelotz Wildnis, Ei 505 Kukmarda Entwicklung 506 Yorkleff Wildnis, Ei 507 Terribark Entwicklung 508 Bissbark Entwicklung 519 Dusselgurr Wildnis 520 Navitaub Entwicklung 521 Fasasnob Entwicklung 524 Kiesling Wildnis, Ei 525 Sedimantur Entwicklung 526 Brockoloss Entwicklung 527 Fleknoil Wildnis 528 Fletiamo Entwicklung 532 Praktibalk Ei, Raids 533 Strepoli Entwicklung 534 Meistagrif Entwicklung 557 Lithomith Wildnis 558 Castellith Entwicklung 562 Makabaja Wildnis 563 Echnatoll Entwicklung 568 Unratütox Wildnis 569 Deponitox Entwicklung 572 Picochilla Wildnis, Ei 573 Chillabell Entwicklung 594 Mamolida Wildnis, Ei 597 Kastadur Wildnis 598 Tentantel Entwicklung 599 Klikk Ei, Raids 600 Kliklak Entwicklung 601 Klikdiklak Entwicklung 613 Petznief Wildnis 614 Siberio Entwicklung 627 Geronimatz Wildnis, Ei 628 Washakwil Entwicklung 631 Furnifraß Wildnis, Ei 632 Fermicula Wildnis 633 Kapuno Wildnis, Ei 634 Duodino Entwicklung 635 Trikephalo Entwicklung 638 Kobalium Raids 639 Terrakium Tausch 640 Viridium Tausch 641 Boreos Wildnis 642 Voltolos Wildnis 645 Demeteros Wildnis 649 Genesect Spezialforschung 659 Scoppel Wildnis, Ei 660 Grebbit Entwicklung 661 Dartiri Wildnis, Ei 662 Dartignis Entwicklung 663 Fiaro Entwicklung 667 Leufeo Wildnis 668 Pyroleo Wildnis 674 Pam-Pam Ei 675 Pandagro Ei 676 Coiffwaff Wildnis 677 Psiau Ei 678 Psiaugon (määnlich & weiblich) Ei 682 Parfi Wildnis 683 Parfinesse Wildnis 684 Flauschling Wildnis 685 Sabbaione Wildnis 686 Iscalar Wildnis 687 Calamanero Wildnis 688 Bithora Wildnis 689 Thanathora Wildnis 690 Algitt Wildnis 691 Tandrak Wildnis 692 Scampisto Wildnis 693 Wummer Wildnis 694 Eguana Wildnis 695 Elezard Wildnis 696 Balgoras Wildnis, Ei 697 Monargoras Wildnis, Ei 698 Amarino Wildnis, Ei 699 Amagarga Wildnis, Ei 702 Dedenne Wildnis 704 Viscora Wildnis, Ei 705 Viscargot Wildnis, Ei 706 Viscogon Wildnis, Ei 710 Irrbis Wildnis 711 Pumpdjinn Wildnis 712 Arktip Wildnis 713 Arktilas Wildnis 714 eF-eM Wildnis 715 UHaFnir Wildnis 716 Xerneas Wildnis 717 Yveltal Wildnis 734 Mangunior Wildnis 735 Manguspektor Wildnis 744 Wuffels Wildnis 745 Wolwerock Wildnis 745 Wolwerock Nachtform Wildnis 751 Araqua Wildnis 752 Aranestro Wildnis 753 Imantis Wildnis, Ei 754 Mantidea Wildnis, Ei 759 Velursi Wildnis 760 Kosturso Wildnis 765 Kommandutan Wildnis 776 Tortunator Wildnis 785 Kapu-Riki Wildnis 786 Kapu-Fala Wildnis 787 Kapu-Toro Wildnis 788 Kapu-Kime Wildnis 793 Anego Wildnis 808 Meltan Wildnis 809 Melmetal Entwicklung 915 Ferkuli Wildnis, Ei 916 Fragrunz Wildnis, Ei 962 Adebom Wildnis

