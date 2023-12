Pokémon Karmesin: Alle 151 Sandwich-Rezepte freischalten

In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr Sandwiches zubereiten, um verschiedene Boni auszulösen. Für die Sandwiches benötigt ihr Rezepte, die ihr entweder erhalten oder selbst herausfinden könnt. Wir verraten euch in diesem Guide die Zutaten für alle 151 Sandwich-Rezepte!

Pokémon Karmesin & Purpur Facts

Sandwiches zubereiten und Liste aller S-Kräfte

Sobald ihr Mesalona City verlasst und euer Abenteuer so richtig startet, könnt in der Wildnis picknicken. Bei einem Picknick müsst ihr mit dem Picknicktisch interagieren, um ein Sandwich zuzubereiten. Ihr könnt Sandwiches komfortabel anhand eines Rezeptes belegen oder ihr findet das Rezept im kreativen Modus (X-Taste) selbst heraus. Auf ein Sandwich gehören Belag, Würzmittel sowie ein Pikser, der das Sandwich zusammenhält.

Wenn ihr die Sandwiches verspeist, erhalten eure Pokémon ein paar Erfahrungspunkte. Viel wichtiger sind jedoch die S-Kräfte, die mit jedem Sandwich aktiviert werden. So könnt ihr mit S-Kräften zum Beispiel Pokémon leichter fangen, mehr Materialien bekommen oder eher einem Shiny begegnen. Ihr müsst aber nicht zwingend Sandwiches essen. Die S-Kräfte könnt ihr auch über Gerichte aktivieren, die in den Lokalen der Städte verkauft werden. Auf dem folgenden Bild werden die Effekte aller S-Kräfte zusammengefasst.

Das Bild zeigt euch eine Liste mit allen S-Kräften. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sandwich-Zutaten kaufen

Um die Sandwiches belegen zu können, müsst ihr natürlich eure Picknicktasche erst einmal mit Zutaten füllen. Sandwich-Zutaten werden in den Läden „Konservenkönig“, „Happas“ und „Bäckerei Orno“ verkauft. In Mesalona City werdet ihr alles finden, was ihr benötigt. Aber auch in allen anderen Städten gibt es mindestens einen dieser Läden. In Fermanca City könnt ihr zudem im Supermarkt „Hamwada“ einkaufen und auf dem Markt von Puerto Marinedo werden ebenfalls Sandwich-Zutaten angeboten.

Sandwich-Rezepte erhalten

Im südwestlichen Teil von Mesalona City gibt es das Sandwich-Restaurant „Butter&Brot“, das seltsamerweise nicht auf der Karte vermerkt ist. Dadurch könnt ihr es durchaus leicht übersehen. In dem Laden steht rechts neben dem Verkaufstresen ein Mann, der euch Sandwich-Rezepte gibt. Mit zunehmendem Fortschritt und neu erkämpften Arena-Orden könnt ihr bei ihm immer wieder neue Rezepte abholen.

Hier steht der Sandwich-Laden in Mesalona City, in dem ihr Rezepte erhaltet. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Liste mit allen 151 Sandwich-Rezepten

Wie bereits erwähnt, müsst ihr die Rezepte aber nicht erst im Spiel erhalten. Ihr könnt alle Rezepte selbst im kreativen Modus herausfinden. Habt ihr eine richtige Zutatenkombination herausgefunden, wird das Rezept danach auch im Rezeptmodus freigeschaltet und hinzugefügt. Der folgenden Tabelle könnt ihr entnehmen, wie ihr alle 151 Sandwiches zubereiten könnt.

Nr. Sandwich Belag Würzmittel 1 Schinken-Butter-Sandwich Kochschinken Butter 2 Bitteres Schinken-Butter-Sandwich Kochschinken • Butter

• Bitteres Geheimgewürz 3 Süßes Schinken-Butter-Sandwich Kochschinken • Butter

• Süßes Geheimgewürz 4 Salziges Schinken-Butter-Sandwich Kochschinken • Butter

• Salziges Geheimgewürz 5 Saures Schinken-Butter-Sandwich Kochschinken • Butter

• Saures Geheimgewürz 6 Scharfes Schinken-Butter-Sandwich Kochschinken • Butter

• Scharfes Geheimgewürz 7 Bitteres Legendensandwich • Salat

• Gebratener Speck • Bitteres Geheimgewürz

• Pfeffer 8 Salziges Legendensandwich • Salat

• Gebratener Speck • Salziges Geheimgewürz

• Pfeffer 9 Süßes Legendensandwich • Salat

• Gebratener Speck • Süßes Geheimgewürz

• Pfeffer 10 Saures Legendensandwich • Salat

• Gebratener Speck • Saures Geheimgewürz

• Pfeffer 11 Scharfes Legendensandwich • Salat

• Gebratener Speck • Scharfes Geheimgewürz

• Pfeffer 12 Konfitürensandwich Erdbeere Beerenkonfitüre 13 Konfitürensandwich (Super) Erdbeere • Beerenkonfitüre

• Joghurt 14 Konfitürensandwich (Hyper) • Erdbeere

• Ananas • Beerenkonfitüre

• Joghurt 15 Konfitürensandwich (Meister) • Erdbeere

• Ananas • Beerenkonfitüre

• Joghurt

• Süßes Geheimgewürz 16 Erdnussbuttersandwich Banane Erdnussbutter 17 Erdnussbuttersandwich (Super) Banane • Erdnussbutter

• Butter 18 Erdnussbuttersandwich (Hyper) Banane • Erdnussbutter

• Butter

• Beerenkonfitüre 19 Erdnussbuttersandwich (Meister) Banane • Erdnussbutter

• Butter

• Beerenkonfitüre

• Scharfes Geheimgewürz 20 Gewürzgurkensandwich Gewürzgurke Olivenöl 21 Gewürzgurkensandwich (Super) • Gewürzgurke

• Kresse Olivenöl 22 Gewürzgurkensandwich (Hyper) • Gewürzgurke

• Kresse

• Basilikum Olivenöl 23 Gewürzgurkensandwich (Meister) • Gewürzgurke

• Kresse

• Basilikum • Olivenöl

• Saures Geheimgewürz 24 Marmeladensandwich Scheibenkäse Marmelade 25 Marmeladensandwich (Super) Scheibenkäse • Marmelade

• Butter 26 Marmeladensandwich (Hyper) Scheibenkäse • Marmelade

• Butter

• Frischkäse 27 Marmeladensandwich (Meister) Scheibenkäse • Marmelade

• Butter

• Frischkäse

• Salziges Geheimgewürz 28 Kräuterwurstsandwich Kräuterwurst Ketchup 29 Kräuterwurstsandwich (Super) Kräuterwurst • Ketchup

• Senf 30 Kräuterwurstsandwich (Hyper) • Kräuterwurst

• Salat • Ketchup

• Senf 31 Kräuterwurstsandwich (Meister) • Kräuterwurst

• Salat • Ketchup

• Senf

• Bitteres Geheimgewürz 32 Curryreissandwich Reis • Currypulver

• Mayonnaise 33 Curryreissandwich (Super) • Reis

• Jalapeño • Currypulver

• Mayonnaise 34 Curryreissandwich (Hyper) • Reis

• Jalapeño

• Tomate • Currypulver

• Mayonnaise 35 Curryreissandwich (Meister) • Reis

• Jalapeño

• Tomate • Currypulver

• Mayonnaise

• Scharfes Geheimgewürz 36 Dessertsandwich 2x Apfel • Joghurt

• Schlagsahne 37 Dessertsandwich (Super) • 2x Apfel

• Kiwi • Joghurt

• Schlagsahne 38 Dessertsandwich (Hyper) • 2x Apfel

• Kiwi

• Erdbeere • Joghurt

• Schlagsahne 39 Dessertsandwich (Meister) • 2x Apfel

• Kiwi

• Erdbeere • Joghurt

• Schlagsahne

• Süßes Geheimgewürz 40 Tropensandwich • Klibbe-Stick

• Avocado Marmelade 41 Tropensandwich (Super) • Klibbe-Stick

• Avocado

• Ananas Marmelade 42 Tropensandwich (Hyper) • Klibbe-Stick

• Avocado

• Ananas

• Jalapeño Marmelade 43 Tropensandwich (Meister) • Klibbe-Stick

• Avocado

• Ananas

• Jalapeño • Marmelade

• Saures Geheimgewürz 44 Avocadosandwich • Avocado

• Räucherfilet Salz 45 Avocadosandwich (Super) • Avocado

• Räucherfilet

• Tomate Salz 46 Avocadosandwich (Hyper) • Avocado

• Räucherfilet

• Tomate

• Salat Salz 47 Avocadosandwich (Meister) • Avocado

• Räucherfilet

• Tomate

• Salat • Salz

• Salziges Geheimgewürz 48 Nudelsandwich Nudeln • Olivenöl

• Ketchup 49 Nudelsandwich (Super) • Nudeln

• Salat • Olivenöl

• Ketchup 50 Nudelsandwich (Hyper) • Nudeln

• Salat

• Chorizo • Olivenöl

• Ketchup 51 Nudelsandwich (Meister) • Nudeln

• Salat

• Chorizo • Olivenöl

• Ketchup

• Bitteres Geheimgewürz 52 Kartoffelsalatsandwich • Kartoffelsalat

• Gurke

• Rote Paprika Mayonnaise 53 Kartoffelsalatsandwich (Super) • Kartoffelsalat

• Gurke

• Rote Paprika

• Avocado Mayonnaise 54 Kartoffelsalatsandwich (Hyper) • Kartoffelsalat

• Gurke

• Rote Paprika

• Avocado

• Rote Zwiebel Mayonnaise 55 Kartoffelsalatsandwich (Meister) • Kartoffelsalat

• Gurke

• Rote Paprika

• Avocado

• Rote Zwiebel • Mayonnaise

• Süßes Geheimgewürz 56 Pikantes Sandwich • Jalapeño

• Zwiebel

• Kräuterwurst Chilisoße 57 Pikantes Sandwich (Super) • Jalapeño

• Zwiebel

• Kräuterwurst

• Grüne Paprika Chilisoße 58 Pikantes Sandwich (Hyper) • Jalapeño

• Zwiebel

• Kräuterwurst

• Grüne Paprika

• Kresse Chilisoße 59 Pikantes Sandwich (Meister) • Jalapeño

• Zwiebel

• Kräuterwurst

• Grüne Paprika

• Kresse • Chilisoße

• Saures Geheimgewürz 60 Eiersandwich • Ei

• Gurke • Salz

• Mayonnaise 61 Eiersandwich (Super) • Ei

• Gurke

• Rote Zwiebel • Salz

• Mayonnaise 62 Eiersandwich (Hyper) • Ei

• Gurke

• Rote Zwiebel

• Scheibenkäse • Salz

• Mayonnaise 63 Eiersandwich (Meister) • Ei

• Gurke

• Rote Zwiebel

• Scheibenkäse • Salz

• Mayonnaise

• Salziges Geheimgewürz 64 Bocadillo-Sandwich • Roher Schinken

• Scheibenkäse

• Tortilla Olivenöl 65 Bocadillo-Sandwich (Super) • Roher Schinken

• Scheibenkäse

• Tortilla • Olivenöl

• Currypulver 66 Bocadillo-Sandwich (Hyper) • Roher Schinken

• Scheibenkäse

• Tortilla

• Avocado • Olivenöl

• Currypulver 67 Bocadillo-Sandwich (Meister) • Roher Schinken

• Scheibenkäse

• Tortilla

• Avocado • Olivenöl

• Currypulver

• Bitteres Geheimgewürz 68 Frischesandwich • Mini-Tomate

• Avocado • Marmelade

• Salz 69 Frischesandwich (Super) • Mini-Tomate

• Avocado

• Kiwi • Marmelade

• Salz 70 Frischesandwich (Hyper) • Mini-Tomate

• Avocado

• Kiwi

• Gewürzgurke • Marmelade

• Salz 71 Frischesandwich (Meister) • Mini-Tomate

• Avocado

• Kiwi

• Gewürzgurke • Marmelade

• Salz

• Scharfes Geheimgewürz 72 BLT-Sandwich • Gebratener Speck

• Salat

• Tomate • Mayonnaise

• Senf 73 BLT-Sandwich (Super) • Gebratener Speck

• Salat

• Tomate

• Basilikum • Mayonnaise

• Senf 74 BLT-Sandwich (Hyper) • Gebratener Speck

• Salat

• Tomate

• Basilikum

• Scheibenkäse • Mayonnaise

• Senf 75 BLT-Sandwich (Meister) • Gebratener Speck

• Salat

• Tomate

• Basilikum

• Scheibenkäse • Mayonnaise

• Senf

• Süßes Geheimgewürz 76 Frittierfiletsandwich • Frittierfilet

• Kartoffelsalat • Mayonnaise

• Ketchup 77 Frittierfiletsandwich (Super) • Frittierfilet

• Kartoffelsalat

• Salat • Mayonnaise

• Ketchup 78 Frittierfiletsandwich (Hyper) • Frittierfilet

• Kartoffelsalat

• Salat • Mayonnaise

• Ketchup

• Meerrettich 79 Frittierfiletsandwich (Meister) • Frittierfilet

• Kartoffelsalat

• Salat • Mayonnaise

• Ketchup

• Meerrettich

• Scharfes Geheimgewürz 80 Schinkensandwich • Gewürzgurke

• Kochschinken • Mayonnaise

• Senf 81 Schinkensandwich (Super) • Gewürzgurke

• Kochschinken

• Roher Schinken • Mayonnaise

• Senf 82 Schinkensandwich (Hyper) • Gewürzgurke

• Kochschinken

• Roher Schinken

• Jalapeño • Mayonnaise

• Senf 83 Schinkensandwich (Meister) • Gewürzgurke

• Kochschinken

• Roher Schinken

• Jalapeño • Mayonnaise

• Senf

• Salziges Geheimgewürz 84 Käsesandwich Scheibenkäse • Frischkäse

• Pfeffer

• Salz 85 Käsesandwich (Super) • Scheibenkäse

• Avocado • Frischkäse

• Pfeffer

• Salz 86 Käsesandwich (Hyper) • Scheibenkäse

• Avocado

• Basilikum • Frischkäse

• Pfeffer

• Salz 87 Käsesandwich (Meister) • Scheibenkäse

• Avocado

• Basilikum • Frischkäse

• Pfeffer

• Salz

• Salziges Geheimgewürz 88 Frikadellensandwich • Frikadelle

• Zwiebel • Essig

• Pfeffer 89 Frikadellensandwich (Super) • Frikadelle

• Zwiebel • Essig

• Pfeffer

• Meerrettich 90 Frikadellensandwich (Hyper) • Frikadelle

• Zwiebel

• Kresse • Essig

• Pfeffer

• Meerrettich 91 Frikadellensandwich (Meister) • Frikadelle

• Zwiebel

• Kresse • Essig

• Pfeffer

• Meerrettich

• Süßes Geheimgewürz 92 Räucherfiletsandwich • Räucherfilet

• Kresse • Essig

• Pfeffer

• Salz 93 Räucherfiletsandwich (Super) • Räucherfilet

• Kresse

• Rote Zwiebel • Essig

• Pfeffer

• Salz 94 Räucherfiletsandwich (Hyper) • Räucherfilet

• Kresse

• Rote Zwiebel

• Basilikum • Essig

• Pfeffer

• Salz 95 Räucherfiletsandwich (Meister) • Räucherfilet

• Kresse

• Rote Zwiebel

• Basilikum • Essig

• Pfeffer

• Salz

• Salziges Geheimgewürz 96 Obstsandwich • Banane

• Apfel

• Ananas

• Kiwi Schlagsahne 97 Obstsandwich (Super) • Banane

• Apfel

• Ananas

• Kiwi • Schlagsahne

• Marmelade 98 Obstsandwich (Hyper) • Banane

• Apfel

• Ananas

• Kiwi • Schlagsahne

• Marmelade

• Joghurt 99 Obstsandwich (Meister) • Banane

• Apfel

• Ananas

• Kiwi • Schlagsahne

• Marmelade

• Joghurt

• Süßes Geheimgewürz 100 Gemischtes Sandwich • Roher Schinken

• Mini-Tomate

• Räucherfilet • Salz

• Essig 101 Gemischtes Sandwich (Super) • Roher Schinken

• Mini-Tomate

• Räucherfilet

• Kartoffelsalat • Salz

• Essig 102 Gemischtes Sandwich (Hyper) • Roher Schinken

• Mini-Tomate

• Räucherfilet

• Kartoffelsalat

• Frikadelle • Salz

• Essig 103 Gemischtes Sandwich (Meister) • Roher Schinken

• Mini-Tomate

• Räucherfilet

• Kartoffelsalat

• Frikadelle • Salz

• Essig

• Bitteres Geheimgewürz 104 Klibbe-Scheren-Sandwich • Klibbe-Stick

• Tomate

• Salat • Salz

• Olivenöl 105 Klibbe-Scheren-Sandwich (Super) • Klibbe-Stick

• Tomate

• Salat • Salz

• Olivenöl

• Wasabi 106 Klibbe-Scheren-Sandwich (Hyper) • Klibbe-Stick

• Tomate

• Salat

• Gelbe Paprika • Salz

• Olivenöl

• Wasabi 107 Klibbe-Scheren-Sandwich (Meister) • Klibbe-Stick

• Tomate

• Salat

• Gelbe Paprika • Salz

• Olivenöl

• Wasabi

• Scharfes Geheimgewürz 108 Süßes Sandwich • Banane

• Apfel

• Scheibenkäse • Schlagsahne

• Butter 109 Süßes Sandwich (Super) • Banane

• Apfel

• Scheibenkäse • Schlagsahne

• Butter

• Salz 110 Süßes Sandwich (Hyper) • Banane

• Apfel

• Scheibenkäse

• Basilikum • Schlagsahne

• Butter

• Salz 111 Süßes Sandwich (Meister) • Banane

• Apfel

• Scheibenkäse

• Basilikum • Schlagsahne

• Butter

• Salz

• Saures Geheimgewürz 112 Gemüsesandwich • Grüne Paprika

• Mini-Tomate

• Gurke • Salz

• Olivenöl

• Essig 113 Gemüsesandwich (Super) • Grüne Paprika

• Mini-Tomate

• Gurke

• Rote Zwiebel • Salz

• Olivenöl

• Essig 114 Gemüsesandwich (Hyper) • Grüne Paprika

• Mini-Tomate

• Gurke

• Rote Zwiebel

• Kresse • Salz

• Olivenöl

• Essig 115 Gemüsesandwich (Meister) • Grüne Paprika

• Mini-Tomate

• Gurke

• Rote Zwiebel

• Kresse • Salz

• Olivenöl

• Essig

• Salziges Geheimgewürz 116 Mächtiges Sandwich • Tortilla

• Frittierfilet

• Roher Schinken

• Kartoffelsalat • Salz

• Erdnussbutter 117 Mächtiges Sandwich (Super) • Tortilla

• Frittierfilet

• Roher Schinken

• Kartoffelsalat

• Kräuterwurst • Salz

• Erdnussbutter 118 Mächtiges Sandwich (Hyper) • Tortilla

• Frittierfilet

• Roher Schinken

• Kartoffelsalat

• Kräuterwurst

• Frikadelle • Salz

• Erdnussbutter 119 Mächtiges Sandwich (Meister) • Tortilla

• Frittierfilet

• Roher Schinken

• Kartoffelsalat

• Kräuterwurst

• Frikadelle • Salz

• Erdnussbutter

• Saures Geheimgewürz 120 Infernosandwich • Chorizo

• Zwiebel

• Grüne Paprika • Senf

• Chilisoße

• Pfeffer 121 Infernosandwich (Super) • Chorizo

• Zwiebel

• Grüne Paprika

• Basilikum • Senf

• Chilisoße

• Pfeffer 122 Infernosandwich (Hyper) • Chorizo

• Zwiebel

• Grüne Paprika

• Basilikum

• Jalapeño • Senf

• Chilisoße

• Pfeffer 123 Infernosandwich (Meister) • Chorizo

• Zwiebel

• Grüne Paprika

• Basilikum

• Jalapeño • Senf

• Chilisoße

• Pfeffer

• Scharfes Geheimgewürz 124 Veggie-Sandwich • Kresse

• Gelbe Paprika

• Zwiebel

• Tomate • Olivenöl

• Wasabi 125 Veggie-Sandwich (Super) • Kresse

• Gelbe Paprika

• Zwiebel

• Tomate

• Gurke • Olivenöl

• Wasabi 126 Veggie-Sandwich (Hyper) • Kresse

• Gelbe Paprika

• Zwiebel

• Tomate

• Gurke • Olivenöl

• Wasabi

• Mayonnaise 127 Veggie-Sandwich (Meister) • Kresse

• Gelbe Paprika

• Zwiebel

• Tomate

• Gurke • Olivenöl

• Wasabi

• Mayonnaise

• Süßes Geheimgewürz 128 Süß-scharfes Sandwich • Frikadelle

• Tomate

• Kiwi

• Ananas • Butter

• Meerrettich 129 Süß-scharfes Sandwich (Super) • Frikadelle

• Tomate

• Kiwi

• Ananas

• Avocado • Butter

• Meerrettich 130 Süß-scharfes Sandwich (Hyper) • Frikadelle

• Tomate

• Kiwi

• Ananas

• Avocado

• Scheibenkäse • Butter

• Meerrettich 131 Süß-scharfes Sandwich (Meister) • Frikadelle

• Tomate

• Kiwi

• Ananas

• Avocado

• Scheibenkäse • Butter

• Meerrettich

• Bitteres Geheimgewürz 132 Reichhaltiges Sandwich • Räucherfilet

• Klibbe-Stick

• Kresse

• Basilikum • Essig

• Olivenöl

• Salz 133 Reichhaltiges Sandwich (Super) • Räucherfilet

• Klibbe-Stick

• Kresse

• Basilikum

• Tofu • Essig

• Olivenöl

• Salz 134 Reichhaltiges Sandwich (Hyper) • Räucherfilet

• Klibbe-Stick

• Kresse

• Basilikum

• Tofu

• Rote Zwiebel • Essig

• Olivenöl

• Salz 135 Reichhaltiges Sandwich (Meister) • Räucherfilet

• Klibbe-Stick

• Kresse

• Basilikum

• Tofu

• Rote Zwiebel • Essig

• Olivenöl

• Salz

• Scharfes Geheimgewürz 136 Tofusandwich • 2x Tofu

• Reis

• Salat

• Avocado • Wasabi

• Salz 137 Tofusandwich (Super) • 2x Tofu

• Reis

• Salat

• Avocado • Wasabi

• Salz

• Meerrettich 138 Tofusandwich (Hyper) • 2x Tofu

• Reis

• Salat

• Avocado

• Kresse • Wasabi

• Salz

• Meerrettich 139 Tofusandwich (Meister) • 2x Tofu

• Reis

• Salat

• Avocado

• Kresse • Wasabi

• Salz

• Meerrettich

• Salziges Geheimgewürz 140 Currynudelsandwich • Nudeln

• Rote Paprika

• Gebratener Speck

• Gelbe Paprika • Olivenöl

• Salz

• Currypulver 141 Currynudelsandwich (Super) • Nudeln

• Rote Paprika

• Gebratener Speck

• Gelbe Paprika

• Jalapeño • Olivenöl

• Salz

• Currypulver 142 Currynudelsandwich (Hyper) • Nudeln

• Rote Paprika

• Gebratener Speck

• Gelbe Paprika

• Jalapeño

• Ei • Olivenöl

• Salz

• Currypulver 143 Currynudelsandwich (Meister) • Nudeln

• Rote Paprika

• Gebratener Speck

• Gelbe Paprika

• Jalapeño

• Ei • Olivenöl

• Salz

• Currypulver

• Süßes Geheimgewürz 144 Turmsandwich • Frikadelle

• Nudeln

• Kartoffelsalat

• Reis • Olivenöl

• Salz

• Currypulver 145 Turmsandwich (Super) • Frikadelle

• Nudeln

• Kartoffelsalat

• Reis

• Klibbe-Stick • Olivenöl

• Salz

• Currypulver 146 Turmsandwich (Hyper) • Frikadelle

• Nudeln

• Kartoffelsalat

• Reis

• Klibbe-Stick

• Tofu • Olivenöl

• Salz

• Currypulver 147 Turmsandwich (Meister) • Frikadelle

• Nudeln

• Kartoffelsalat

• Reis

• Klibbe-Stick

• Tofu • Olivenöl

• Salz

• Currypulver

• Bitteres Geheimgewürz 148 Sushisandwich • Reis

• 2x Räucherfilet

• Klibbe-Stick • Salz

• Essig

• Wasabi 149 Sushisandwich (Super) • Reis

• 2x Räucherfilet

• Klibbe-Stick

• Kresse • Salz

• Essig

• Wasabi 150 Sushisandwich (Hyper) • Reis

• 2x Räucherfilet

• 2x Klibbe-Stick

• Kresse • Salz

• Essig

• Wasabi 151 Sushisandwich (Meister) • Reis

• 2x Räucherfilet

• 2x Klibbe-Stick

• Kresse • Salz

• Essig

• Wasabi

• Saures Geheimgewürz

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.