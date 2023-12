Pokémon Karmesin: Indigoblaue Scheibe – Legendäre Pokémon fangen

Im DLC „Die Indigoblaue Scheibe“ zu Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr 25 Legendäre Pokémon aus älteren Generationen finden und fangen. Wir erklären euch in diesem Guide, was ihr dafür tun müsst und zeigen euch zudem alle Fundorte auf einer Karte.

Snacks für Legendäre Pokémon erhalten

Um die Legendären Monster in der Spielwelt finden zu können, müsst ihr zunächst die Story von „Die Indigoblaue Scheibe“ abschließen. Habt ihr das geschafft, werdet ihr im Eingangsbereich der Blaubeer-Akademie den Charakter „Mr. Mampf“ antreffen. Von ihm erhaltet ihr immer einen Snack für ein Legendäres Pokémon, wenn ihr 10 BP-Missionen abschließt. Solch ein spezifischer Snack (zum Beispiel Arktos-Snack) sorgt dafür, dass das jeweilige Pokémon in der Spielwelt von Paldea erscheint.

Von Mr. Mampf erhaltet ihr Snacks, dank denen Legendäre Pokémon in der Spielwelt auftauchen. (Bildquelle: Nintendo)

Welchen Snack ihr von Mr. Mampf erhaltet, wird zufällig bestimmt. Ihr könntet also vorher das Spiel sichern und euren Spielstand immer wieder laden, wenn ihr ein bestimmtes Legendäres Pokémon fangen wollt.

Hierzu sei aber erwähnt, dass es in Karmesin und Purpur exklusive Legendäre Pokémon gibt. Das betrifft euch jedoch nur, wenn ihr ausschließlich offline spielt. Spielt ihr online, könnt ihr nämlich Gruppenmissionen mit Spielern der jeweils anderen Editionen abschließen. Macht ihr das, erhaltet ihr von Mr. Mampf auch Snacks der anderen Edition, nachdem ihr eine goldene Mission beendet habt.

Karte mit allen Legendären Pokémon

Wenn euch Mr. Mampf einen Snack gibt, erzählt er euch auch eine Geschichte zum Legendären Monster. Diese soll euch dann einen Hinweis darauf liefern, wo ihr das Pokémon in Paldea findet. Damit ihr nicht ewig suchen müsst, haben wir auf der nachfolgenden Karte alle Fundorte der Legendären Pokémon markiert.

Die Karte zeigt euch die Fundorte der 25 Legendären Pokémon in Paldea. (Bildquelle: mapgenie.io / Bearbeitung: GIGA)

Hinweis zu Groudon und Kyurem: Diese zwei Pokémon verstecken sich in Höhlen, weshalb ihr trotz Karte vielleicht nicht fündig werdet. Für Groudon müsst ihr die Asarilla-Grotte erkunden und Kyurem findet ihr in einer Höhle in der Mesclores-Passage.

