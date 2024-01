Pokémon GO: Eier-Liste 2024 für das gezielte Eier ausbrüten

Über das Eier ausbrüten in Pokémon GO könnt ihr neue Taschenmonster erhalten. Dreht einfach an der Fotoscheibe von PokéStops, sammelt Eier ein, packt sie in eine Brutmaschine und lauft 2-12 km umher, damit neue Pokémon schlüpfen. In unserer großen Eier-Liste 2024 zeigen wir, welche Pokémon sich in jeder Eierart verbergen und wie ihr Eier ausbrüten könnt. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob ihr Eier löschen könnt.

Pokémon GO Facts

Eier-Listen für 2024

In Pokémon GO erhaltet ihr die Eier aus PokéStops, von Freunden oder durch Drehen der Arena-Fotoscheiben. Welche Pokémon sich letztendlich in den Eiern befinden, weiß niemand. Allein die Kilometerangaben der Eier, grenzen die möglichen Kandidaten etwas ein. Da aber auch diese Werte immer wieder neuen Pokémon zugeordnet werden, zeigen wir euch in den unteren Tabellen alle Taschenmonster, die aktuell im Jahr 2024 ausgebrütet werden können.

Zusätzlich seht ihr in den folgenden Tabellen auch den maximalen WP-Wert jedes Pokémon und aus welcher Generation sie stammen. Beachtet, dass auch beim Eier ausbrüten manche Pokémon nur in bestimmten Regionen der Welt erhalten werden können. Sollte dies der Fall sein, haben wir euch die entsprechende Region ebenfalls mit dazu geschrieben. Nutzt ihr den Abenteuer-Sync in Pokémon GO, könnt ihr ebenfalls spezifische Pokémon aus 5km- und 10km-Eier erhalten. Diese listen wir euch in den entsprechenden Tabellen ebenfalls auf.

Die Tabellen sind nach den einzelnen Distanzen aufgeteilt und die Taschenmonster wurden nach ihren Pokédex-Nummern sortiert.

2km-Eier

Nr. Pokémon max. WP 172 Pichu (Shiny möglich) 270 174 Fluffeluff (Shiny möglich) 306 175 Togepi (Shiny möglich) 375 236 Rabauz (Shiny möglich) 281 238 Kussila (Shiny möglich) 740 636 Ignivor 885 753 Imantis (Shiny möglich) 423 915 Ferkuli (Shiny möglich) 420 928 Olini 489

5km-Eier

Nr. Pokémon max. WP 108 Schlurp (Shiny möglich) 808 239 Elekid (Shiny möglich) 691 240 Magby (Shiny möglich) 759 636 Ignivor 855 747 Garstella 557 906 Felori 579 909 Krokel 644 912 Kwaks 614 921 Pamo 364

7km-Eier

Nr. Pokémon max. WP 058 Hisui-Fukano 755 175 Togepi (Shiny möglich) 375 215 Hisui-Sniebel (Shiny möglich) 1.172 215 Sniebel (Shiny möglich) 1.172 438 Mobai (Shiny möglich) 746 677 Psiau (Shiny möglich) 721

10km-Eier

Nr. Pokémon max. WP 147 Dratini (Shiny möglich) 576 374 Tanhel (Shiny möglich) 558 636 Ignivor 855 696 Balgoras (Shiny möglich) 937 698 Amarino (Shiny möglich) 781 703 Rocara 841 704 Viscora (Shiny möglich) 559 782 Miniras 555 996 Frospino 714

12km-Eier

Nr. Pokémon max. WP 246 Larvitar (Shiny möglich) 596 551 Ganovil 594 624 Gladiantri (Shiny möglich) 822 629 Skallyk (Shiny möglich) 728 633 Kapuno (Shiny möglich) 606 674 Pam-Pam (Shiny möglich) 850 757 Molunk 641

Abenteuer-Sync - 5km-Eier

Nr. Pokémon max. WP 173 Pii (Shiny möglich) 385 447 Riolu (Shiny möglich) 567 564 Galapaflos (Shiny möglich) 853 566 Flapteryx (Shiny möglich) 1.052

Abenteuer-Sync - 10km-Eier

Nr. Pokémon max. WP 371 Kindwurm (Shiny möglich) 663 633 Kapuno (Shiny möglich) 606 704 Viscora (Shiny möglich) 559 744 Wuffels (Shiny möglich) 545

So könnt ihr Eier ausbrüten

Geht wie folgt vor, um ein Ei auszubrüten:

Geht im Spielmenü auf eure Pokémon und wählt oben rechts den Reiter Eier aus. Wählt das gewünschte Ei zum Ausbrüten aus. Entscheidet euch für eine Ei-Brutmaschine und klickt diese an. Lauft die erforderliche Kilometeranzahl, damit das Pokémon schlüpft.

Eier gibt es in jeweils 5 verschiedenen Arten (2km, 5km, 7km, 10km, 12km), die an den verschiedenen Färbungen erkennbar sind. Je höher die zu laufende Entfernung ist, desto seltener erhaltet ihr die entsprechenden Eier an den PokéStops.

Beachtet, dass ihr 7km-Eier nur aus Geschenken von Freunden erhaltet und 12km-Eier nur als Belohnung für den Sieg gegen Team-Rocket-Bosse. Über Abenteuer-Sync erhaltet ihr 5km- und 10km-Eier, aus denen andere Pokémon schlüpfen, als bei den herkömmlichen 5km- und 10km-Eiern.

Zudem beschert euch das Eier ausbrüten noch andere Vorteile. Ihr erhaltet zusätzlich jeweils 5-30 Pokémon-Bonbons des geschlüpften Taschenmonsters und je nach Distanz bekommt ihr unterschiedlich viele Erfahrungspunkte (400-4000 EP).

Diese Ei-Brutmaschinen gibt es

Zum Ausbrüten von Eiern müsst ihr diese vor dem Laufen in Ei-Brutmaschinen packen. Davon gibt es drei unterschiedliche Versionen:

Ei-Brutmaschine ∞: Diese Maschine erhält jeder Spieler zu Beginn und sie kann unendlich oft wiederverwendet werden.

Diese Maschine erhält jeder Spieler zu Beginn und sie kann unendlich oft wiederverwendet werden. Ei-Brutmaschine: Erhaltet ihr durch Levelaufstiege oder im Ingame-Shop und geht nach jeweils drei Nutzungen kaputt.

Erhaltet ihr durch Levelaufstiege oder im Ingame-Shop und geht nach jeweils drei Nutzungen kaputt. Super-Brutmaschine: Erhaltet ihr im Ingame-Shop und geht nach jeweils drei Nutzungen kaputt. Verringert die zu laufende Distanz zum Ausbrüten um 33%.

Seid ihr im Besitz einer Super-Brutmaschine, sollte diese nur für 10km- oder 12km-Eier verwendet werden, um eine größere Chance auf seltene Exemplare zu generieren. Sie geht allerdings nach drei Einsätzen kaputt und muss im Shop erneut gekauft werden. Für die restlichen Eier bietet sich die blaue Brutmaschine an. Diese könnt ihr im Ingame-Shop für 150 Pokémünzen kaufen.

Pokémon GO: Profi-Tipps Abonniere uns

auf YouTube

So könnt ihr Eier löschen

Nach dem Besuch bei ein paar PokéStops, wird eure Tasche sehr schnell voll mit Eiern sein. Und da jeder Spieler nur 9 Eier gleichzeitig mit sich herumtragen kann, fragt ihr euch vielleicht, wie man Eier löschen kann.

Dies funktioniert leider nicht. Die einzige Möglichkeit, Platz im Beutel für neue Eier zu schaffen ist, wenn ihr zuvor Eier ausbrütet. Im Idealfall habt ihr also immer alle drei Arten von Brutmaschinen aktiv, um mehrere Eier gleichzeitig auszubrüten und Platz für mehr zu schaffen.

NEWZEROL Handy Swing Kompatibel für Poke Ball Plus/Pokemon Go Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.01.2024 17:58 Uhr

Tipps für das Ausbrüten von Eiern

Habt ihr ein Ei ausgewählt und wollt euch zügig in Bewegung setzen, solltet ihr folgende Tipps beim Ausbrüten beachten:

Vergewissert euch, dass mit aktiver App gelaufen wird. Nichts ist schlimmer, als die Strecke hinter sich zu bringen, um dann zu merken, dass die Schritte nicht angerechnet werden.

gelaufen wird. Nichts ist schlimmer, als die Strecke hinter sich zu bringen, um dann zu merken, dass die Schritte nicht angerechnet werden. Wollt ihr die Strecke mit dem Auto oder den Öffis abklappern? Dann müssen wir euch hier leider enttäuschen. Denn: Wird die die Geschwindigkeit von 10,5 km/h überschritten, kann der zurückgelegte Weg ebenfalls nicht angerechnet werden.

abklappern? Dann müssen wir euch hier leider enttäuschen. Denn: Wird die die überschritten, kann der zurückgelegte Weg ebenfalls nicht angerechnet werden. Da eure Position in vordefinierten Abständen gesendet und die Entfernung zwischen aktuellem und letzten Standort gemessen wird, reicht es nicht aus sich nur im Kreis oder auf und ab zu bewegen. Es wird sonst nur die zurückgelegte Luftlinie gut geschrieben. Am besten ist es, wenn ihr euch eine möglichst geradlinige Tour aussucht und von Punkt A nach Punkt B lauft.

gut geschrieben. Am besten ist es, wenn ihr euch eine aussucht und von lauft. Eine gute Möglichkeit um an seltene Pokémon zu gelangen ist, sich vor allem auf 7km -und 10km-Eier zu konzentrieren. In ihnen stecken oftmals starke Taschenmonster, die sonst erst mit großem Aufwand gefangen werden müssen.

zu gelangen ist, sich vor allem auf -und zu konzentrieren. In ihnen stecken oftmals starke Taschenmonster, die sonst erst mit großem Aufwand gefangen werden müssen. Da sich das Level des Trainers auf die Pokémon-Level der geschlüpften Monster auswirkt, ist es vom Vorteil, die aufwendigeren Eier erst ab Level 20 zu brüten. Das maximale Monster-Level von 20 kann dabei nicht überschritten werden.

Weibliche & männliche Pokémon: Kennst du die Unterschiede? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.