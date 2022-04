Nintendo und Sony machen ihre Abo-Dienste verbraucherfreundlicher. (Bildquelle: Nintendo, Sony)

Sony und Nintendo bringen neue Features in ihre Online-Dienste, um sie verbrauchergerechter zu machen.

Neue Features für Online-Kunden von Sony und Nintendo

Die CMA, also die Competition and Markets Authority in Großbritannien, hat sich die großen Videospielunternehmen angeschaut und Mängel im Bereich des Verbraucherschutzes gefunden. Erst im Januar 2022 musste Microsoft deswegen den Xbox Game Pass leicht abändern.

Das Unternehmen musste so die automatische Verlängerung des Xbox Game Pass einstellen. Abonnenten, die vergessen haben zu kündigen, wurde zuvor einfach weiterhin Geld abgezogen für einen Service, den sie vielleicht gar nicht mehr nutzen.

Jetzt müssen auch Sony und Nintendo nachziehen und bauen Funktionen ein, die kundenfreundlicher sind. (Quelle: Games Industry)

PlayStation Plus

Sony-Kunden werden nun per E-Mail benachrichtigt, wenn sie schon länger inaktiv waren und sie den Service nicht mehr nutzen. In diesen E-Mails werde den Abonnenten erklärt, wie sie ganz einfach kündigen können. Kommt daraufhin keine Antwort und der Account bleibt trotzdem weiterhin inaktiv, so soll Sony das Abonnement selbst kündigen können.

Nintendo Switch Online

Der Online-Service der Nintendo Switch kann nach Ablauf des Abonnements entweder automatisch weiterlaufen oder einfach enden. In den Einstellungen kann dies jederzeit geändert werden, standardmäßig war bisher aber eingestellt, dass das Abo einfach weiterläuft. Nun soll es aber genau umgekehrt funktionieren: Wer möchte, dass das Abonnement automatisch weiterläuft, muss dies ab sofort selbst so einstellen.

Kommen die Änderungen auch zu uns?

Sowohl Sony als auch Nintendo haben die beschriebenen Änderungen erst für Großbritannien verkündet. Ob die kundenfreundlichen Features noch irgendwann zu uns kommen, bleibt also vorerst offen.

Welche Abos lohnen sich eigentlich für euch und welche nicht? In unserem Übersichtsvideo erfahrt ihr's:

