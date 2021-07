Wer auf der Suche nach einem E-Scooter ist, kann bald bei Aldi Süd fündig werden. In Kürze bietet der Discounter einen schicken Elektroroller zum Kampfpreis an. Vor dem Kauf sollte man sich aber gut das Urteil des ADAC durchlesen.

Die Popularität von E-Scootern ist noch immer ungebrochen – trotz wachsender Kritik durch Missachtung von Verkehrsregeln und potenziellen Umweltsünden. Davon ungeachtet bietet Aldi Süd ab dem 26. Juli einen E-Scooter von Maginon zum starken Preis von 269 Euro (Quelle: Aldi Süd) an.

Aldi Süd verkauft E-Scooter für 269 Euro

Der „Street One“, so der Name des Elektrorollers, besitzt laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 23 Kilometer und eine Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h. Mehr ist aufgrund der gesetzlichen Regelungen in Deutschland ohnehin nicht möglich. Außerdem mit dabei: Ein LED-Frontlicht und Rücklicht mit Rückstrahler. Zusammenklappbar ist der Street One von Maginon obendrein, was zu einem einfacheren Transport führen soll. 3 Jahre Garantie gibt es.

Angeboten wird der E-Scooter über das „Aldi liefert“-Programm. Man muss also nicht morgens aufstehen und zu einer Filiale gehen, um den Street One zu kaufen. Verkauft wird der Elektroroller für 269 Euro direkt über den Online Shop von Aldi Süd.

Wenig schmeichelhaftes Fazit des ADAC

Der Preis von 269 Euro für den E-Scooter ist attraktiv. Bevor man zuschlägt, sollte man sich aber das Test-Fazit des ADAC durchlesen. Die Experten haben den Elektroroller unter die Lupe genommen und kommen zu einem durchwachsenen Urteil. Gelobt wird zwar das geringe Gewicht, die gut dosierbare Bremse und dass Hersteller Maginon bei der angegebenen Reichweite nicht übertrieben hat.

Kritisiert wird aber die schwache Bremsleistung, magere reale Höchstgeschwindigkeit und der schlechte Federungskomfort. „Das günstige Discounterprodukt mit nur ausreichenden Fahreigenschaften und mangelnder Bremsperformance“, so das wenig schmeichelhafte Fazit.

