Beim Versandriesen Otto gibt es regelmäßig neue Knaller-Angebote, die es in sich haben, so auch diese Woche: Wenn ihr auf der Suche nach stylishen In-Ear-Kopfhörern von Adidas seid, solltet ihr einen Blick in den Shop des Online-Giganten werfen. Wir haben Preise verglichen und listen die 5 besten Highlight-Deals.

In-Ear-Kopfhörer mit Freisprechfunktion von Adidas zum Tiefstpreis bei Otto

Ihr seid noch auf der Suche nach sportlich aussehenden Kopfhörern für die nächste Gym-Session? Dann solltet ihr folgendes Angebot bei Otto kennen: Dort bekommt ihr die Adidas Originals Z.N.E. In-Ear-Kopfhörer gerade für nur 77 Euro (statt 99,99 Euro UVP). Wir haben uns außerdem weitere Aktionsprodukte genauer angesehen und präsentieren euch weitere 4 Angebote der aktuellen Woche.

adidas Originals Z.N.E. 01 In-Ear-Kopfhörer Statt 99,99 Euro UVP: In-Ear-Kopfhörer von adidas mit integrierter Steuerung für Anrufe und Musik, einer Freisprechfunktion und bis zu 25 Stunden gesamte Wiedergabezeit dank Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2022 14:19 Uhr

Angebote der Woche: Weitere Schnäppchen bei Otto

Die folgenden Aktionspreise gelten bis einschließlich 09.08.2022 bzw. solange der Vorrat reicht. Besonders beliebte Produkte können bei Otto schnell vergriffen sein und wer Interesse hat, sollte nicht allzu lange zögern.

Nintendo Switch Sports Statt 49,99 Euro UVP: Fitness-Spiel von Nintendo inklusive Beingurt. Spielt Tennis, Bowling, Chanbara, Fußball und Badminton alleine, online oder gegen einen Freund. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2022 14:06 Uhr

Samsung Evo Plus 128GB microSDXC Statt 17,90 Euro UVP: Speicherkarte von Samsung mit 128 GB und einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s. SD-Adapter im Lieferumfang enthalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2022 14:14 Uhr

Samsung Galaxy Fit 2 Smartwatch Statt 49 Euro UVP: Fitness-Tracker mit AMOLED-Display, Pulsmesser, Herzfrequensmesser, Beschleunigungssensor, Lagesensor und einer maximalen Standby-Akkulaufzeit bis zu 21 Tagen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2022 14:16 Uhr

Samsung C32T550FDR Curved-Gaming-Monitor mit 32 Zoll Statt 339 Euro UVP: Curved-Monitor von Samsung mit 32 Zoll, 1920 x 1080 Pixel, Full-HD-Auflösung, 4 ms Reaktionszeit und 75 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2022 14:17 Uhr

Bei Otto gibt es wöchentlich neue Angebote für unterschiedliche Dinge des alltäglichen Gebrauchs. Egal ob Technik-Produkte wie Fernseher, Laptops und Soundbars oder Küchengeräte wie Mixer und Staubsauger. Marken wie Apple, LG und KitchenAid zu reduzierten Preisen sind dabei keine Seltenheit. Aber auch Möbel, Heimtextilien, Damen- und Herren-Kleidung kann man hier regelmäßig günstiger finden. Gutscheine bieten eine weitere Möglichkeit, Geld zu sparen und so lohnt es sich, immer wieder auf der Webseite zu stöbern. Für Schnäppchenjäger gilt jedoch die oberste Regel: Preise vergleichen nicht vergessen! Das haben wir bereits für euch erledigt und präsentieren euch nur die besten Deals, die es bei keinem anderen Händler günstiger zu finden gibt.

