Ärger bei Aldi: Praktische Neuerung sorgt für immense Probleme

Niemand steht gerne im Supermarkt in der Schlange. Entsprechend hat sich Aldi etwas einfallen lassen, um die Wartezeiten für Kunden zu verkürzen. Doch die Doppelkassen, die seit einiger Zeit im Einsatz sind, sorgen beim Personal für Probleme.

Aldi Süd: Doppelkassen bereiten Probleme

Seit Januar 2023 werden in den Filialen von Aldi Süd die sogenannten Doppelkassen installiert oder sind bereits im Einsatz. Diese sollen dafür sorgen, dass Kunden des Discounters weniger Zeit an der Kasse verbringen müssen. Denn die neuen Anlagen sind so gebaut, dass ein Kassierer schon die Waren eines zweiten Kunden einscannen kann, während der erste Kunde seinen Einkauf noch einpackt und bezahlt.

Beide Bereiche haben ein eigenes Bezahlterminal und spucken nach der erfolgreichen Bezahlung einen eigenen Kassenbon aus. Klingt praktisch, spart Zeit und nimmt etwas den Druck beim Einpacken raus – zumindest für die Kunden. Viele Angestellte hingegen sind von der Doppelkasse alles andere als begeistert, wie der Spiegel berichtet.

Die Doppelkasse erhöht den Stress beim Kassieren. Denn jetzt können sich die Angestellten nicht auf einen einzigen Kunden konzentrieren, sondern müssen während des Scannens der Ware überprüfen, ob der andere Kunde seinen Einkauf erfolgreich bezahlt hat oder ob es Probleme mit dem Terminal gibt.

Zudem sollen die Mitarbeiter auch noch den Inhalt der Einkaufswagen der Kunden überprüfen und darauf achten, dass keine Ware von den Kunden versteckt wird. Das ist nicht ohne! Zudem treten bei einigen Mitarbeitern an der Doppelkasse auch zunehmend Rücken- und Nackenschmerzen auf.

Die Aldi-Doppelkasse hat auch Vorteile

Doch anscheinend ist die Doppelkasse nicht bei allen Mitarbeitern verhasst. Einige Angestellte geben zu Protokoll, dass das neue System auch für Entlastung sorgen kann. Bei Stoßzeiten etwa müssen nicht allzu viele zusätzliche Kassen geöffnet werden, sodass die Mitarbeiter diese Zeit nutzen können, um anderen Arbeiten nachzugehen.

Für Aldi dürfte sich das neue System auf jeden Fall bezahlt machen. Schließlich dürften die kürzeren Wartezeiten für eine höhere Kundenzufriedenheit und eine höhere Effizienz sorgen, was sich am Ende des Tages auch an einem höheren Umsatz bemerkbar machen dürfte.

