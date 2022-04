Mit günstigen Smartphones lockt Aldi regelmäßig viele Kunden in die Filialen – etwa mit dem Galaxy A03s, das zum Jahresanfang verkauft wurde. Der Nachfolger von Samsungs Einsteiger-Smartphone steht bereits in den Startlöchern und dürfte bald ebenfalls als Aldi-Handy in den Handel kommen. Wir verraten, was Käufer erwartet.

Auf 7,4 Prozent steigt die Inflation im April. Es ist die höchste Teuerungsrate seit 1981. In diesen Teuer-Zeiten versuchen Verbraucher an jeder Ecke zu sparen. Der Smartphone-Kauf gehört dazu, denn immer öfter bekommt man gut ausgestattete Handys auch bei Lebensmittel-Discountern wie Aldi. Was Aldi-Kunden dort in Zukunft erwarten könnte, zeigt sich jetzt in Form des Galaxy A04s.

Beliebtes Aldi-Handy erhält Nachfolger

So soll das Galaxy A04s aussehen (Bildquelle: Giznext)

Das Design des bisher noch unveröffentlichten Samsung-Smartphones ist nun kein Geheimnis mehr. Zwei bekannte Mobilfunk-Insider haben sich zusammengetan und mehrere Hochglanz-Renderbilder des Galaxy A04s veröffentlicht (Quelle: Giznext).

Im Vergleich zum Vorgänger gibt es die größte Veränderung wohl auf der Rückseite. Die drei Linsen der Triple-Kamera sind nun nicht mehr in einer optisch abgesetzten Einheit zu finden. Mit dem neuen Design ähnelt das Galaxy A04s dem Galaxy S22 Ultra, das seine Kamera-Linsen ebenfalls direkt auf der Rückseite platziert. Die Rückseite an sich ist in einem matten Finish gehalten, nervige Fingerabdrücke sollten also kaum zu sehen sein.

Zu den technischen Daten ist bisher zwar wenig bekannt, es wird aber erwartet, dass Samsung beim Galaxy A04s vor allem ein Prozessor-Upgrade vornimmt. Der Vorgänger lief mit einem MediaTek-Chip. Immerhin lässt sich anhand der Bilder aber erkennen, dass sich das potenzielle Aldi-Handy über USB-C laden lässt und über einen Kopfhöreranschluss verfügt. Die Displaydiagonale des Galaxy A04s soll sich auf 6,5 Zoll belaufen, im Vergleich zum Vorgänger ändert sich hier also nichts.

Der Power-Button im Samsung-Smartphone kann mehr, als man denkt:

Wann ist das Samsung Galaxy A04s bei Aldi erhältlich?

Das Galaxy A03s wurde im November 2021 enthüllt. Sollte sich Samsung an seinen bisherigen Release-Zyklus halten, dürfte der Nachfolger ebenfalls zum Jahresende aufschlagen. Im Anschluss könnte dann auch Aldi das Samsung-Handy ins Angebot aufnehmen.