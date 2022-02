Zumindest in den USA müssen Apple-Kunden keine Maske mehr tragen. In vielen Apple Stores werden darüber hinaus weitere Corona-Beschränkungen aufgehoben. Neue Events sind bereits geplant. Für Mitarbeiter gelten die Erleichterungen aber noch nicht.

Apple Stores ohne Maskenzwang für Kunden

Apple hat seine Richtlinien zum Umgang mit der Corona-Pandemie in den USA überarbeitet. Demnach können Kunden in vielen, aber nicht allen Apple Stores auf das Tragen einer Maske verzichten. Apple weist gleichzeitig darauf hin, dass eine Maske „empfohlen“ wird. Die neue Regelung gilt nicht in den Bundesstaaten Hawaii, Illinois, Oregon und Washington. Auch in Teilen von Kalifornien müssen Kunden weiter in jedem Fall eine Maske tragen, bevor sie einen Apple Store betreten.

Für deutsche Apple Stores gilt die Erleichterung nicht, da Unternehmen im Einzelhandel keine individuellen Regeln aufstellen können. Von der Maskenbefreiung in den USA ausgenommen sind die Mitarbeiter in den Apple Stores. Wann auch sie auf eine Maske bei der Arbeit verzichten können, hat der Konzern noch nicht erläutert. Man werde „die Maskenmandate weiterhin aktualisieren, wenn sich die lokalen Anforderungen ändern“, heißt es (Quelle: Bloomberg).

In US-Staaten, in denen Impfungen für den maskenlosen Besuch von Innenräumen vorgeschrieben sind, stellt Apple klar, dass Masken nur für Geimpfte optional sind.

So reinigt ihr eure Corona-Maske:

5 Tipps: So nutzt und reinigt ihr eure Gesichtsmaske

Events kehren in Apple Stores zurück

Apple wagt bereits den nächsten Schritt und plant erste Events in seinen Filialen. Die „Today at Apple“-Kurse sollen in ausgewählten Apple Stores bereits in den nächsten Tagen wieder eingeführt werden. Mit einer Ausweitung des Programms ist im März 2022 zu rechnen, sofern sich an der aktuellen Lage nichts ändern sollte.

In Deutschland sind die Apple Stores nach dem Lockdown im Dezember 2020 seit Mitte Februar 2021 wieder geöffnet. In Berlin hat zudem vor wenigen Wochen der zweite Apple Store der Stadt seine Tore erstmals geöffnet.