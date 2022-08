Die unglaublich beliebte Apple-Week bei MediaMarkt ist wieder da und verspricht etliche Rabatte auf iPhones, MacBooks, AirPods, iPads und vieles mehr. Wir haben uns die Angebote ganz genau angesehen, Preise verglichen und verraten euch, welche Deals sich wirklich lohnen.

Apple Facts

Die Apple-Week bei MediaMarkt im Preis-Check

Apple-Produkte bestechen zwar durch eine einfache Handhabung, ein schickes Äußeres und hohe Qualität, allerdings sind sie auch unglaublich teuer. Umso besser, wenn es die Geräte im Angebot gibt, so wie aktuell bei MediaMarkt. In der beliebten „Apple Week“-Aktion sind viele MacBooks, iPads, iPhones und praktisches Apple-Zubehör teilweise stark reduziert zu haben. Ob die Angebote aber auch wirklich die aktuell Besten sind, haben wir weiter unten für euch herausgefunden. Ihr habt noch bis zum 14. August 2022 Zeit zu stöbern, dann endet die Aktion.

Übrigens zahlt ihr ab einem Warenwert von 59 Euro keine Versandkosten, allerdings können besonders beliebte Produkte schnell schon vorab ausverkauft sein – wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.

Apple-Aktion bei MediaMarkt: Diese Angebote gibt es nirgendwo günstiger

Wir haben uns für euch umgesehen, einen Preis-Check gemacht und nur die besten Deals aus der Masse der Angebote herausgefiltert, denn ein günstigeres virtuelles Preisschild ist nicht unbedingt eine Garantie für einen guten Deal. So können wir euch verraten, dass zum Beispiel die kabellose Apple Magic Mouse bei MediaMarkt gerade am günstigsten zu haben ist. Das Gleiche gilt für den smarten Apple HomePod Mini in der Farbe Schwarz, den praktischen Apple Pencil der 1. Generation, einen Multiport-Adapter und einen 4er-Pack der Apple Airtags. Sogar Silikon-Hüllen für euer iPhone SE sind in verschiedenen Farben im Angebot.

Apple Magic Mouse Statt 85 Euro UVP: Kabellose Maus mit Multi-Touch-Funktion und wiederaufladbar mit USB‑C auf Lightning Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2022 11:04 Uhr

Apple Pencil (1. Generation) Statt 99 Euro UVP: Eingabestift von Apple mit pixelgenaue Präzision zum zeichnen, skizzieren, malen und Notizen machen. Mit intuitiver Touch-Oberfläche & flacher & magnetischer Seite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2022 11:31 Uhr

Apple Homepod Mini Statt 99 Euro UVP: Smarter Lautsprecher von Apple mit integriertem Siri-Sprachassistenten & Bluetooth 5.0. In den Farben Grau und Weiß erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2022 11:09 Uhr

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter Statt 79 Euro UVP: Adapter aus dem Hause Apple für USB Typ-C, USB und HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2022 11:04 Uhr

Apple AirTag 4er Pack Statt 119 Euro UVP: GPS-Tracker von Apple im 4er Pack. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2022 11:05 Uhr

Apple MXYJ2ZM/A, Backcover Statt 39 Euro UVP: Handyhülle von Apple aus Silikon passend für das iPhone SE. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2022 11:05 Uhr

Den Apple Homepod Mini in Aktion seht ihr in diesem Video:

Apple erklärt den HomePod mini

