In Deutschland gilt für Balkonkraftwerke aktuell eine Limitierung der Ausgangleistung von 600 Watt, die wohl bald etwas gelockert wird. Doch mit einem Trick könnt ihr sogar ein Balkonkraftwerk mit Solarzellen betreiben, die maximal 1.660 Watt erzeugen. Doch es gibt auch ein Risiko.

Gedrosseltes Balkonkraftwerk mit 1.660 Watt möglich

Die Voraussetzungen für den Betrieb eines Balkonkraftwerks sind in Deutschland eigentlich klar geregelt. Der Wechselrichter darf aktuell noch 600 Watt ausgeben. Bald soll wohl auf 800 Watt erhöht werden. Die Solarzellen dürfen aber etwas mehr Leistung haben. Wie beispielsweise im Angebot von Netto für 500 Euro mit 820 Watt. Doch es geht auch noch mehr.

Durch eine Drosselung des Wechselrichters könnt ihr die Leistung begrenzen und so Solarzellen anschließen, die zusammen 1.660 Watt erzeugen. Durch die Drosselung werden trotzdem nur 600 oder später 800 Watt ausgeben. Erste Händler verkaufen genau solche Sets, wo beispielsweise ein Deye-Wechselrichter mit 1.600 Watt auf 600 Watt gedrosselt wird. Ein entsprechendes Zertifikat gibt es dazu, damit die Anmeldung beim Netzbetreiber klappt.

Bei eBay wird so ein Set mit vier Solarzellen mit jeweils 415 Watt, 1.600-Watt-Wechselrichter, Drosselung auf 600 oder 800 Watt und Schukokabel für 1.399 Euro verkauft (bei eBay anschauen).

Balkonkraftwerk 1660W + VDE 2023 Drosselung + Zertifikat +5M Schuko + Deye 1600

Der Vorteil eines solch leistungsstarken Balkonkraftwerks liegt in den vier MPPT-Trackern. Der Wechselrichter kann jedes Solarmodul einzeln verwalten und wird nicht durch eine Verschattung eines anderen Solarmoduls negativ beeinträchtigt, wie es bei in Reihe geschalteten Solaranlagen der Fall ist. Habt ihr also beispielsweise eine große Gartenhütte, deren Dach nach Ost und West ausgerichtet ist, könnt ihr die Sonnenausbeute so deutlich erhöhen.

Wichtig: Es ist unbekannt, wie der Wechselrichter gedrosselt wird. Es könnte also sein, dass die Leistung der einzelnen Eingänge in der Leistung beschränkt werden und so der Vorteil gar nicht mehr so stark gegeben ist. Erfragt das am besten beim Händler, wenn ihr euch so ein starkes Balkonkraftwerk anschaffen wollt.

Das können normale Balkonkraftwerke:

Lohnt sich so ein starkes Balkonkraftwerk überhaupt?

Sollte die Leistung der einzelnen MPPT-Tracker nicht beispielsweise auf 150 Watt (bei 600-Watt-Drosselung) und 200 Watt (bei 800-Watt-Drosselung) limitiert werden, sondern die volle variable Leistung zur Verfügung stehen, dann lohnt sich das durchaus. Wenn aber eine Begrenzung der MPPT-Tracker stattfindet, dann könnten euch die zusätzlichen Module auch nichts bringen, denn dann könnte die Ausbeute bei einer Aufteilung zu Ost und West sogar negativ für die Bilanz sein. Dann ist nämlich ein normales Balkonkraftwerk nicht schlechter und deutlich günstiger.

Nur wenn ihr das Balkonkraftwerk mit allen vier Solarzellen in südlicher Richtung ohne Verschattung aufbauen könnt, dann würde sich das in jedem Fall lohnen, denn so könnten die Solarzellen auf Dauer mehr Leistung bringen. Vorher solltet ihr aber bei eurem Netzbereiter mal vorfühlen, ob so ein Zertifikat eines gedrosselten Wechselrichters auch akzeptiert wird. Nicht, dass ihr viel Geld ausgebt und es dann nicht verwenden könnt.