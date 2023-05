Die massiv gestiegenen Strompreise haben das Interesse an sogenannten Balkonkraftwerken explodieren lassen. Für relativ wenig Geld könnt ihr euch so eine Mini-Solaranlage anschaffen und kostenlos Strom produzieren. Aktuell sind Balkonkraftwerke in Deutschland relativ eingeschränkt, doch eine kleine Wunder-Box soll die volle Leistung legal entfesseln.

Balkonkraftwerk mit bis zu 1.800 Watt möglich

In Deutschland sind die Regeln für Balkonkraftwerke relativ straff gehalten. Es sind maximal 600 Watt möglich und eigentlich ist auch eine Einspeisesteckdose nötig, doch diese Vorgabe wird meist ignoriert und eine Schuko-Steckdose genutzt. Während an einer Überarbeitung der Regeln gearbeitet wird, gibt es schon jetzt eine Lösung, die Balkonkraftwerke mit bis zu 1.800 Watt ermöglicht. Wird ein Speicher verwendet, sind sogar 3.800 Watt möglich. Damit kann eine riesige Solaranlage ohne Elektriker einfach von jedem angeschlossen werden. Möglich macht das der ready2plugin Einspeisewächter (beim Hersteller anschauen).

Der Stromwächter wird ganz einfach mit dem Wechselrichter und den Solarmodulen verbunden. Zudem wird eine Verbindung zum Stromnetz des Haushalts aufgebaut, sodass der Stromwächter immer weiß, wie viel Energie im Haushalt gebraucht wird und stellt diese zur Verfügung, wenn die Solarmodule genug Leistung liefern. Das alles funktioniert über die normale Steckdose, weil der Strom direkt verbraucht wird. Auch rücklaufende Stromzähler sind kein Problem, da eingestellt werden kann, dass kein Strom ins Netz eingespeist wird.

Optional lässt sich auch ein Akku anschließen, in dem der überschüssige Strom gespeichert und wieder abgegeben wird, wenn dieser benötigt wird. Der ready2plugin Einspeisewächter entfaltet im Grunde die unglaublichen Möglichkeiten einer Mini-Solaranlage, so wie sie eigentlich sein müssten. Dabei überwacht das System den tatsächlich Stromverbrauch und kann genau die Leistung abgeben, die gebraucht wird. So wird kein Strom verschenkt, es gibt kein Sicherheitsrisiko im Haushalt und die Stromnetze werden nicht gefährdet.

Preise für Balkonkraftwerk stark gesunken

Selbst wenn ihr euch kein großes Balkonkraftwerk mit 1.800 Watt oder mehr bauen wollt, dann solltet ihr überlegen, eine normale Mini-Solaranlage zu installieren. Die Preise für Komplett-Sets sind stark gesunken, sodass ihr günstig einsteigen könnt. Zudem gibt es bereits großzügige Förderungen, die euch den Kauf noch schmackhafter machen.

