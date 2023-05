Viele Menschen in Deutschland wollen sich ein Balkonkraftwerk anschaffen, um damit die Energiekosten zu senken. Wenn man dabei die geltenden Regeln beachtet, ist das auch kein Problem. Was passiert, wenn man sich nicht daran hält, hat stern TV jetzt erlebt. Nach nur einem Tag musste die Mini-Solaranlage wieder verschwinden.

Balkonkraftwerk nach einem Tag wieder abgebaut

Wer sich ein Balkonkraftwerk kaufen möchte, muss dafür mittlerweile nicht mehr viel Geld ausgeben. Schon für 500 Euro bekommt man ein wirklich solides Modell mit viel Leistung und App-Funktion. Genau so ein Modell hat stern TV in seinem neuesten Video bei einem Pärchen verbaut, das durch seinen Plug-in-Hybriden einen höheren Energieverbrauch hat.

Das hat auch alles super geklappt, denn die Mini-Solaranlage lässt sich ganz einfach befestigen und an der Steckdose anschließen. Sofort konnte der Energiefluss beobachtet werden. Über 400 Watt haben die Solarmodule gemacht, obwohl sie einfach nur senkrecht aufgehängt wurden. Für eine optimale Ausrichtung wäre ein gewisser Winkel besser, doch da gibt es Regularien, die man bei einer Anbauhöhe von über 4 Metern beachten muss. Alle waren zufrieden, sogar ein Nachbar hat großes Interesse gezeigt. Ihr könnt euch den Beitrag hier anschauen:

Das dicke Ende kam aber nach dem Dreh. Das Balkonkraftwerk musste nach nur einem Tag wieder abgebaut werden. Laut Andreas Schmitz, der als Experte auch vor Ort war, hatten sich Nachbarn über das Balkonkraftwerk beschwert.

Ein echter Reinfall, der das große Problem in Deutschland aufzeigt, dass Mini-Solaranlagen nicht so einfach überall angebracht werden können.

Das müsst ihr bei Balkonkraftwerken beachten:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen Abonniere uns

auf YouTube

Balkonkraftwerke unterliegen strengen Regeln

Aktuell ist es tatsächlich noch so: Wenn ihr zur Miete wohnt, dürft ihr nicht einfach ein Balkonkraftwerk anbringen. Ihr benötigt die Erlaubnis vom Vermieter und der muss sich mit der Wohnungseigentümergemeinschaft absprechen. Wurde das wie in dem Fall nicht vorher gemacht, sondern man ist trotz Experten blauäugig an die ganze Geschichte rangegangen, dann muss die Mini-Solaranlage wieder abgebaut werden.

Es naht aber Besserung. Denn schon bald werden Balkonkraftwerke als privilegierte Maßnahme anerkannt. Das heißt, dass jeder in Deutschland Anspruch auf die Montage eines Balkonkraftwerks hat und weder der Vermieter noch die Wohnungseigentümergemeinschaft das verbieten können. Spätestens dann kann die im Video gezeigte Anlage wieder montiert werden und niemand kann etwas dagegen machen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.