Bargeld verboten: Erstes Bundesland steigt auf digitale Bustickets um

Hamburg verabschiedet sich von Münzen und Scheinen in Bussen: Ab dem 1. Januar 2024 wird die Bargeldzahlung in Bussen vollständig eingestellt. Der Verkehrsverbund bietet dann nur noch bargeldlose Tickets an. Kunden wird eine Prepaid-Karte empfohlen.

Hamburg: Bargeldzahlung im Bus abgeschafft

Hamburg macht Schluss mit Kleingeld im Bus. Ab 2024 wird es nur noch digitale Tickets geben, wie der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gerade mitgeteilt hat. Damit soll den Fahrgästen eine zeitgemäße Lösung geboten werden, die das Kramen nach Kleingeld in der Tasche überflüssig macht. Betroffen sind die Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH und der Hamburger Hochbahn AG.

Mit und ohne Smartphone oder eigenes Bankkonto soll der Zugang unkompliziert möglich bleiben. Der HVV setzt auf eine breite Palette bargeldloser Zahlungsmöglichkeiten, darunter verschiedene Apps wie die HVV-App, HVV Switch-App und HVV Any. Darüber hinaus wirbt der Verkehrsverbund mit der HVV Prepaid Card, die in 5-Euro-Schritten bis zu einem Höchstbetrag von 150 Euro aufgeladen werden kann.

Die Aufladung der HVV Prepaid Card kann bar erfolgen. Die Angabe persönlicher Daten ist dabei nicht vorgesehen. Die Prepaid-Karte kann unter anderem an allen U-Bahn-Stationen, an neuen Fahrkartenautomaten und bei manchen Supermärkten erworben werden (Quelle: HVV).

Mit diesen Tipps könnt ihr im Alltag Geld sparen:

Geld sparen im Alltag: 5 Tipps, wie du billiger wegkommst Abonniere uns

auf YouTube

Hamburger Verkehrsverbund: Kaum noch Barzahlung

Nach Angaben des HVV macht der Barverkauf von Fahrscheinen nur noch 5 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Der Anteil der digital gekauften Einzel- und Tageskarten sei hingegen stetig gestiegen. Mit der Einführung des Deutschlandtickets habe sich der digitale Trend weiter verstärkt.

Um die Fahrgäste auf die Neuerungen vorzubereiten, startet der HVV ab dem 15. November eine Informationskampagne mit Plakaten, Flyern und Online-Werbung. Zusätzlich werden Promoter eingesetzt, die direkt an den Haltestellen informieren und Fragen beantworten.