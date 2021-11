Der Black Friday 2021 ist endlich da: Auch bei Lidl. Egal ob ihr Fernseher, Tablets, Kaffeevollautomaten, Smarthome-Gadgets oder gar Makita-Werkzeuge sucht, bei den aktuellen Schnäppchen ist für jeden etwas dabei.

Black Friday 2021 bei Lidl: Die Kracher-Angebote im im Preis-Check

Der Black Friday 2021 ist endlich da und auch Lidl lässt sich nicht lumpen und lockt in seinem Onlineshop unter dem Motto „Black Week Deals“ mit etlichen Angeboten. Wir haben die Preise genauestens unter die Lupe genommen, sie mit denen anderer Händler verglichen und listen folgend nur die besten Schnäppchen für euch.

Mit dem Gutscheincode BW könnt ihr euch außerdem noch bis zum 29. November die Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro sparen.

Das sind die aktuell besten Angebote im Lidl-Onlineshop

Smart-TVs, Monitore und Home-Office Zubehör

Sharp 4T-C65BL2EF2AB 65 Zoll UHD AndroidTV

Sharp 65 Zoll LED-TV für 599 Euro (statt 1.149 Euro): Dieser 65-Zoll-Riese von Sharp verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eingebaute Chromecast Kompatibilität und lässt sich durch den Google-Assistent via Sprachsteuerung bedienen.

Sharp »43BL2EA 43 Zoll« UHD Android TV

Sharp 43 Zoll LED-TV für 333 Euro (statt 679 Euro UVP): Für alle, die es lieber etwas kleiner mögen, gibt es den 43 Zoll großen LED-TV von Sharp mit 4K-Ultra-HD-Auflösung, Android-9-Betriebssystem und integriertem Google-Assistant.

FHD Monitor

HP Monitor für 149 Euro (statt 164,97 Euro): 27-Zoll-Monitor von HP mit Full-HD-Auflösung, 60 Hz und 5 ms Reaktionszeit.

Lenovo Chrombook Flex3 CB »82N3000RGE«, 11,6 Zoll

Lenovo Chromebook Flex3 für 259 Euro (statt 379 Euro UVP): 11,6 Zoll-Notebook mit Inte-Celeron-N4500-Prozessor (2,8 GHz Taktfrequenz), 4 GB RAM, 128 GB eMMC 5.1 und Chrome OS.

WD My Passport 2TB

WD My Passport für 59,99 Euro (statt 64,99 Euro): Externe Festplatte mit 2 TerraByte Speicherkapazität und USB 3.0, USB 3.2 Gen 1 und USB 2.0 Anschlüssen.

United Office Aktenvernichter-Papierkorbaufsatz

Aktenvernichter-Papierkorbaufsatz für 12,99 Euro (statt 14,99 Euro): Zum Schreddern von Unterlagen und Dokumenten. Mit automatischer Start/Stopp-Funktion, manuellem Rückwärtslauf zum Lösen von Papierstau und 2 LED Indikationsleuchten für Betrieb und Überhitzungsschutz.

United Office Aktenvernichter UAVS 300 A1

Aktenvernichter für 29,99 Euro (statt 34,99 Euro): Zum Schreddern von Dokumenten, CDs und DVDs und Kreditkarten. Inkl. 15 Liter Auffangbehälter, automatischer Start/Stopp-Funktion mit Rücklauf bei Papierstau, Sicherheitsabschaltung bei Entnahme der Schublade sowie bei Überhitzung und mit Warn-LEDs.

Alles für Zuhause

Makita Akku-Schlagbohrschrauber »HP488DWE«

Makita Akku-Schlagbohrschrauber für 119 Euro zum Bestpreis: Schlagbohren, Bohren oder Schrauben, Drehmoment in 16 Stufen einstellbar und staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe.

Silvercrest Tür Fensterkontakt Zigbee Smart Home

Smarter Fensterkontakt für 9,99 Euro (statt 12,99 Euro): Smarter Alarm für Türen und Fenster. Kompatibel mit Zigbee, Alexa, Hornbach Gateway, Phillips Hue.

Livarno Lux Starter Kit Gateway mit Lichtfarbensteuerung, Zigbee Smart Home

Smartes Starter-Set für ein Lichtsystem für 49,99 Euro (statt 54,99 Euro): Starter-Set mit Helligkeit und Weißlicht-Farbton. Via Lidl-App oder Sprachsteuerung in Verbindung mit dem Lidl Gateway steuerbar. Inkl. Fernbedienung, Montagematerial und Lithiumbatterie (Fernbedienung).

Livarno Lux LED-Band, individuell teilbar, selbsthaftend, Zigbee Smart Home

Smartes LED-Band für 29,99 Euro (statt 34,99 Euro): Mit 16 Millionen Farben und Weißlicht-Farbton via Lidl Gateway App oder Sprachsteuerung steuerbar. Individuell teilbar und selbsthaftend, inklusive Montageanleitung, Klebeband und 10 cm Anschlusskabel.

Delonghi Super Kompakt Kaffeevollautomat »ECAM13.123«

DeLonghi Kaffeevollautomat für 299 Euro (statt 529 Euro UVP): Mit 13-stufigem Kegelmahlwerk für schnelle Zubereitung von Espresso, Kaffee, und Cappuccino. Auch in in der Farbe weiß erhältlich.

Krups Kaffeevollautomat EA 815

Krups Kaffeevollautomat EA 815 für 279 Euro (statt 729,99 Euro): Mit 3-stufigem Metall-Kegelmahlwerk und 1.450 Watt für schnelle Zubereitung von Cappuccino, Espresso, geschäumter Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato und Milchkaffee.

Sodastream Wassersprudler Easy, mit Kunststoffflasche

Sodastream Easy für 44,99 Euro (statt 99,90 Euro UVP): Beliebter Wassersprudler inkl. PET-Flasche und CO2-Zylinder.

Ravensburger Tiptoi Stift

TipToi Stift von Ravensburger für 29,99 Euro (statt 46,99 Euro UVP): Der TipToi Stift zum spielerischen Lernen. Tippt mit dem Stift einfach auf dazu passende Spiele oder Bücher und schon erklingen die passenden Texte, Geräusche oder Musik.

Alles Wissenswerte zum Black Friday in nur 1 Minute zusammengefasst:

Was ist der Black Friday eigentlich?

Am 26.11.2021 findet in den USA und mittlerweile auch hierzulande, der sogenannte Black Friday 2021 statt. An diesem Tag liefert sich der Handel regelrecht eine Rabattschlacht mit den besten Angeboten des Jahres. Kurz darauf folgt der ursprünglich von Amazon initiierte Cyber Monday mit weiteren Aktionen, die sich weitestgehend jedoch nur online abspielen. Auch Lidl nimmt seit einigen Jahren an der Aktion teil.

