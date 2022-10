Die EU-Kommission bereitet sich mit zwei Szenarien auf mögliche Stromausfälle im Winter vor. Es sei „gut möglich“, dass innerhalb der EU eine Katastrophenhilfe nötig werde. Andere EU-Staaten sollen einspringen, wie es während Naturkatastrophen der Fall ist. Kommt es noch schlimmer, wird die strategische Reserve angezapft.

EU-Pläne bei Blackouts im Winter

Die Energiekrise als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die EU-Kommission dazu bewogen, mit zwei Szenarien auf möglicherweise flächendeckende Stromausfälle zu reagieren. Laut Janez Lenarčič, Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, sei es „gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig wird“ (Quelle: Zeit Online).

Je nach Ausmaß möglicher Blackouts bereitet sich die EU mit zwei unterschiedlichen Szenarien vor. Sollten nur manche Länder eine Notlage erleiden, dann könnten nicht betroffene EU-Länder über das Programm für Katastrophenschutz helfen, zum Beispiel mit der Lieferung von Stromgeneratoren. In der Vergangenheit haben einzelne Länder bei Naturkatastrophen bereits so geholfen.

Anders sieht es aus, wenn im Winter eine große Anzahl an Ländern gleichzeitig von Blackouts betroffen ist. In diesem Fall wird es untereinander keine oder nur sehr viel weniger Hilfe geben können. Dann will die EU den Bedarf aus ihren strategischen Reserven decken. Neben Generatoren gehören dazu auch Wasserpumpen, Treibstoff und Löschflugzeuge. Entsprechende Vorbereitungen auf chemische, biologische, radiologische und nukleare Notfälle habe man bereits vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine getroffen.

Forderung: EU-Parlament soll Strom sparen

Deutsche EU-Abgeordnete fordern die EU zu eigenen Sparmaßnahmen auf. Der Parlamentsbetrieb in Straßburg solle „sofort in den energiepolitischen Winterschlaf geschickt“ werden, wie es der FDP-Abgeordnete Moritz Körner formuliert. Das Parlament könne ebenso gut in Brüssel zusammenkommen. Es sei eine „Verhöhnung der Steuerzahler“, wenn zwei Gebäudekomplexen gleichzeitig beheizt und beleuchtet würden.