Blau verbessert Handy-Tarife – aber nicht alle Kunden profitieren

Der Mobilfunkanbieter Blau bietet jetzt auch 5G an. Allerdings gibt es zwei Hürden: Erstens ist 5G nicht in allen Tarifen verfügbar und zweitens fallen zusätzliche Kosten an. Dennoch könnte sich das Upgrade für einige Kunden lohnen.

Blau: 5G-Start mit Einschränkungen

Auch beim Mobilfunkanbieter Blau haben Kunden nun die Möglichkeit, das 5G-Netz von Telefónica (o2) zu verwenden. Trotz der Umstellung auf 5G bleibt die maximale Surfgeschwindigkeit laut Blau allerdings unverändert bei 50 Mbit/s. Darüber hinaus gibt es noch weitere Einschränkungen.

5G wird bei Blau nur als Zusatzoption angeboten. Ab dem Tarif Blau Allnet XL können sowohl Neu- als auch Bestandskunden diese Option für 1 Euro pro Monat mit einer Mindestlaufzeit von einem Monat hinzubuchen. Die 5G-Option verlängert sich automatisch um jeweils einen Monat, sofern sie nicht gekündigt wird (Quelle: Blau).

Im Tarif Blau Allnet L sowie in allen Prepaid-Tarifen wird weiterhin im LTE-Netz gesurft. Das günstige Angebot mit 5G gibt es bei Blau für 9,99 Euro. Ohne feste Laufzeit kommt ein einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro hinzu. Unabhängig von der Laufzeit gibt es eine Allnet-Flatrate.

Blau: 5G-Vorteil bei gleicher Geschwindigkeit

Trotz gleicher maximaler Surfgeschwindigkeit bietet 5G einige allgemeine Vorteile. Das Netz kann im Vergleich zu LTE mehr Teilnehmer gleichzeitig in einer Funkzelle verwalten, ohne dass es zu Überlastungen kommt. Das verbessert die Erreichbarkeit und die Stabilität der Verbindung.

Für Nutzer in dicht besiedelten Gebieten oder an Orten, an denen das LTE-Netz häufig überlastet ist, könnte 5G eine stabilere und zuverlässigere Verbindung bieten. Darüber hinaus ist absehbar, dass die 5G-Infrastruktur in Zukunft auch bei Blau/Telefónica höhere Geschwindigkeiten ermöglichen wird. Wer also jetzt auf 5G umsteigt, könnte von künftigen Netzverbesserungen profitieren.