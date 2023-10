Bose-Kracher bei MediaMarkt: Kopfhörer & Soundbars zu Tiefstpreisen

MediaMarkt spendiert euch kurzzeitig spektakuläre Angebote im Audio-Bereich von Bose. Wir zeigen euch die Highlights von Soundbars bis In-ear-Kopfhörer und verraten die Top 3, die sich richtig lohnen.

Heimkino-Sound mit smarter High-End-Soundbar von Bose

Teil der Sale-Aktion ist unter anderem die Bose Smart 900 Soundbar mit HDMI ARC, Dolby Atmos, Alexa und Google Assistant. MediaMarkt senkt hier den Preis auf 819,99 Euro (statt 999,95 Euro), die Versandkosten sind gratis.

Zu den Highlights zählen ein 7-Kanal-Sound für Heimkinofeeling verpackt in schlankem, minimalistischem Design, das in jeden Raum passt und für einen optischen Hingucker in eurem Zuhause sorgt. Der technische Clou: Dank ADAPTiQ Audio-Kalibrierung passt sich der Sound automatisch an die Akustik eures Raumes an. Außerdem unterstützt die Bose Smart 900 Soundbar sowohl WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay 2 als auch Spotify Connect. Dadurch könnt ihr eure Lieblingsmusik, Shows und Podcasts problemlos drahtlos übertragen oder per Sprachbefehl steuern.

Bose Smart 900 Soundbar Statt 999,95 Euro UVP: Smarte Bose-Soundbar mit Dolby Atmos, 7-Kanal-Sound für Heimkinofeeling, Sprachsteuerung und schickem Design. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2023 09:22 Uhr

Bose Over-ears und In-ears im MediaMarkt-Sale

Alternativ lohnt sich ein Blick auf die Bose QuietComfort 45 Over-Ear Kopfhörer für reduzierte 239 Euro (statt 349,95 Euro).

Hier bekommt ihr Noise-Cancelling der Spitzenklasse und könnt störende Außengeräusche komplett rausfiltern. Zu den Highlights gehören außerdem rund 24 Stunden Akkulaufzeit: Damit lässt sich die nächste lange Zugfahrt oder Reise problemlos überstehen – oder per Schnellladefunktion kurz aufladen und stundenlang weiterhören. In lediglich 15 Minuten könnt ihr die Bose QuietComfort 45 Over-Ears per USB-C für bis zu 3 Stunden Wiedergabe laden. Das mitgelieferte Audiokabel ermöglicht euch wiederum längere Nutzungszeiten außerhalb des WiFi-Modus. Die Bedienung selbst ist Bose-typisch simpel wie effizient: Per Touch lassen sich Musik, Anrufe und Sound starten, pausieren und steuern.

Bose Quietcomfort 45, Over-ear Kopfhörer Statt 349,95 Euro: Bose Over-ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling, bis zu 24h Akkulaufzeit, Schnellladefunktion und Bleutooth 5.1. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2023 07:46 Uhr

Wer statt Over-ears lieber In-ears bevorzugt, wird mit den Bose QuietComfort Earbuds II True Wireless fündig – auch hier spendiert MediaMarkt aktuell die Versandkosten zum Tiefpreis von 274,99 Euro.

Die In-ears bieten euch True Wireless Komfort ganz ohne Kabelsalat und verfügen ebenfalls über hochwertiges Noise-Cancelling. Zum Lieferumfang gehören verschiedenen Ohrstöpsel-Größen, damit ihr den optimalen Tragekomfort findet. Das Highlight: Die Bose QuietComfort Earbuds II sind schweiß- und wetterresistent (IPX4) und damit ideal für alle, die vor allem Wert auf vielseitigen Einsatz legen – egal, ob für Fitness im Freien, Intervalltraining und Laufen oder Tennis und Wandern bei Wind und Regen. Die Akkulaufzeit von 6 Stunden lässt sich per zugehörigem Ladecase um weitere 18 Stunden Wiedergabe erhöhen.

Bose QuietComfort Earbuds II, In-ear Kopfhörer Mit gratis Versandkosten: Bose In-ear Kopfhörer mit True Wireless, Bluetooth, Noise Cancelling und IPX4. Bis zu 6h Akkulaufzeit und weitere 18h via zugehörigem Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2023 08:20 Uhr

Weitere Bose-Schnäppchen & Deals im Überblick

