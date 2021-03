Auf Metacritic stürmt ein kunterbuntes Koop-Spiel die Charts. Wir verraten euch, warum ihr dieses Game auf keinen Fall verpassen solltet.

It Takes Two Facts

Aktuell werden die Spielecharts von einem Koop-Game erobert, das anscheinend kaum jemand auf dem Schirm hat. Dabei steht das Spiel aktuell auf Platz Eins, Zwei und Vier der Spielecharts 2021 auf Metacritic. Wir verraten euch, um welches Game es sich handelt und warum ihr es unbedingt ausprobieren solltet.

It Takes Two überzeugt nicht nur GIGA GAMES im Test

Ihr habt es vielleicht schon erraten – die Rede ist vom neuen Spiel der A-Way-Out-Macher. It Takes Two ist ein kunterbuntes Koop-Abenteuer, das seinesgleichen sucht. Keines seiner 37 Level gleicht dem anderen – hinter jeder Tür wartet eine neue Überraschung.

Seien es neue Items, Waffen oder einfach nur coole Mechaniken, mit denen ihr euch gegen die verschiedensten Gegnertypen beweisen müsst. It Takes Two wird einfach nicht langweilig. Aber nicht nur in unserem Test konnte das Spiel punkten.

Das erwartet euch in It Takes Two:

Auf Metacritic stürmt It Takes Two aktuell die Charts. Mit 90 von 100 Punkten stehen die PS5- und die Xbox-SX-Version bisher auf Platz Eins und Zwei der beliebtesten Games im Jahr 2021. Aber auch die PC-Version steht gut da – mit 89 Punkten landet die auf Platz Vier des Rankings.

Die Metacritic-Auszeichnung „Must Play“ gibt es zwar nur für die neue Konsolengeneration – allerdings verdient! Euch erwartet eine abgedrehte Story um May und Cody, die in Puppen verwandelt wurden und mehrere Herausforderungen meistern müssen, um ihre brüchige Beziehung zu retten.

Das Gesicht hinter It Takes Two – Josef Fares – ist sogar so überzeugt von seinem neuen Game, dass er jedem Spieler umgerechnet 800 Euro verspricht, dem It Takes Two nicht gefällt. Was habt ihr also zu verlieren?

It Takes Two Standard | PC Code - Origin

It Takes Two im PlayStation Store

It Takes Two ist am 26. März für PS5, PS4, Xbox SX, Xbox One und PC erschienen und kostet knapp 40 Euro. Wenn ihr euch das Spiel kauft, bekommt ihr allerdings direkt zwei Keys. So könnt ihr eure Freunde oder vielleicht sogar euren Partner noch leichter überzeugen, mit euch zu daddeln.